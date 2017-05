Vendredi, deux jours après la débâcle d’Amsterdam (4-1) en demi-finale aller de la Ligue Europa, Jean-Michel Aulas avait du travail en coulisses. Le président de l’Olympique Lyonnais a eu à gérer quelques dossiers, à commencer par la prolongation de Lucas Tousart jusqu’en 2022, officiellement signée dans l’après-midi. Mais le président du club rhodanien avait d’autres cas à gérer, et a ainsi rencontré Alexandre Lacazette et son agent, David Venditelli. L’objectif de cette entrevue ? Discuter de l’avenir du canonnier aux 24 buts en Ligue 1 cette saison, visiblement très intéressé à l’idée de rejoindre l’Atlético Madrid.

Ce dimanche, à l’issue de la victoire des Gones sur Nantes (3-2, 36ème journée de Ligue 1), JMA a accepté de dévoiler, dans des mots bien choisis, le contenu de cet entretien : « C’était un très bon entretien, il y avait longtemps que je n’avais pas vu Alex avec son agent, son conseil. On a discuté d’amour et de philosophie. Etant d’accord sur les principes philosophiques et sur l’amour tel qu’il doit être livré entre les hommes et les femmes surtout (sic), on est reparti content quant à l’avenir », a tout d’abord lancé l’homme fort de la capitale des Gaules, avant d’en dire un peu plus.

Aulas parle de l’avenir de Lacazette

« Comme vous avez l’imagination toujours extrêmement créative, vous allez tous sortir la même chose parce que mes propos sont très clairs et directs. En tout cas, j’étais content d’être sur la même longueur d’onde et la même ligne de conduite qu’Alex, qui a envie que l’OL fasse une grande saison. Il souhaite que je sois attentif à ce qui peut se passer dans son environnement. Je lui ai dit que j’avais toujours été attentif et qu’on étudierait bien sûr tout ce qui peut faire en sorte de lui permettre de progresser du moment que c’était dans son intérêt à lui et celui de l’OL ».

En d’autres termes, l’avant-centre aimerait voir l’OL enclin à discuter avec d’éventuels prétendants : « On n’est pas rentré dans le détail de ce qu’il allait faire dans le futur. On a toujours eu, que ce soit avec Karim (Benzema), Sam (Umtiti) et les enfants de la famille une attitude positive, ce qui ne veut pas dire qu’il va pouvoir partir car il faut que les trois parties soient d’accord. Il n’y aura pas de discussion externe, voilà pourquoi je suis sibyllin et que vous n’en saurez pas plus », a conclu le dirigeant lyonnais, qui a donc bien entendu le fait que son joueur souhaitait voir le club ouvert aux éventuelles négociations à venir.