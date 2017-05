Six petites apparitions, une seule titularisation. Clément Grenier (26 ans), qui espérait gagner en temps de jeu en quittant l’Olympique Lyonnais pour l’AS Roma cet hiver, n’a pas franchement été servi, même si certaines de ses performances ont été saluées par la presse italienne. La Gazzetta dello Sport indique donc dans son édition du jour que, sauf énorme surprise, les Giallorossi, qui possèdent une option d’achat fixée à 3,5 M€, ne converseront pas le milieu de terrain à l’issue de son prêt. Doit-on dès lors l’imaginer sur le terrain avec l’OL la saison prochaine ?

Le quotidien sportif italien croit savoir que l’international tricolore (5 sélections) pourrait tout de même rebondir en Serie A cet été. Le publication au papier rose explique en effet que l’Inter Milan serait intéressé à l’idée d’offrir au natif d’Annonay un rôle dans son effectif la saison prochaine. Les Nerazzurri, qui devraient connaître de nombreux départs dans l’entrejeu (Marcelo Brozovic ? Ever Banega ? Geoffrey Kondogbia ?), souhaiteraient faire coup double à l’OL.

L’Inter mise sur un ticket Tolisso-Grenier

Les Lombards auraient l’intention de frapper fort en s’offrant Corentin Tolisso (22 ans), sous contrat chez les Gones jusqu’en juin 2020, qu’ils voient comme le futur taulier de leur entrejeu, puisque « son profil résoudrait plusieurs problèmes tactiques » au sein de l’écurie transalpine. Une opération, estimée à 35-40 M€, dans leurs cordes puisque les investisseurs chinois de Suning disposent de moyens financiers importants. Les Intéristes penseraient à lui associer Grenier.

À un an de la fin de son contrat à l’OL (juin 2018), l’intéressé se retrouve à la croisée des chemins. Une offre de l’Inter Milan pourrait le convaincre, et ce, même si le projet nerazzurro reste pour l’instant assez flou (l’identité du futur entraîneur n’est toujours pas définie). Les Gones auront en tout cas la main et peuvent espérer récupérer quelques deniers en cas de transfert. Une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et ses équipes.