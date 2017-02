Auteur de 18 buts en Ligue 1 depuis le début du présent exercice, Alexandre Lacazette prouve, saison après saison, qu’il est l’atout offensif numéro 1 de l’Olympique Lyonnais. Formé au sein du club rhodanien, l’attaquant de 25 ans a su franchir les paliers jusqu’à devenir aujourd’hui l’une des plus fines gâchettes du championnat de France. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’international français (10 sélections) s’est exprimé sur un possible départ dans quelques mois.

Et d’après les propos de l’avant-centre lyonnais, une non-qualification de l’OL pour la prochaine Ligue des Champions pourrait être un facteur déterminant dans sa future décision pour son avenir. « Oui, une absence de podium serait un échec. Et oui, une absence de Ligue des Champions fera partie de ma réflexion. Ça me dérangerait car je n’aurais pas atteint mes objectifs, les objectifs collectifs de la saison avec l’OL », a-t-il déclaré avant de rappeler qu’il ne partira pas dans la précipitation.

« Pour un départ, ça dépendra toujours des clubs qui viennent. Mais aussi de mes ambitions, si je peux évoluer ou non. Si j’ai envie de partir ? Oui j’ai envie. Mais si c’est pour m’égarer ou ne pas progresser, ça ne sert à rien », a-t-il conclu. Actuelle 4e de Ligue 1, à 9 longueurs du Paris Saint-Germain, la formation entraînée par Buno Genesio est mal partie pour décrocher une place qualificative pour la prestigieuse compétition européenne. Reste à savoir si l’OL parviendra à accomplir cet objectif, et donc s’offrir une chance de conserver un Alexandre Lacazette qui ne manque certainement pas de courtisans.