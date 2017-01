L’Olympique Lyonnais est donc parvenu à ses fins. La bataille fut longue, puisqu’il a fallu déjouer la concurrence et accepter certaines doléances de Manchester United, mais Memphis Depay est aujourd’hui un joueur de l’effectif rhodanien. L’attaquant de 22 ans a été présenté aux médias ce vendredi après-midi du côté du Groupama OL Training Center, et Jean-Michel Aulas ne boudait pas son plaisir au moment de confirmer la venue de l’ancienne pépite du PSV Eindhoven. JMA l’a d’ailleurs confirmé, le transfert se fait comme suit : « C’est un transfert sec avec une partie fixe de l’ordre de 16 M€ et un intéressement, des incentives basés sur des titres de champion, des accessions aux Coupes d’Europe pour un total de 6 M€ + 3 M€ d’incentives en cas de reconduction de contrat ».

Seulement, il existe également une autre subtilité dans le contrat qui lie le virevoltant ailier pour quatre saisons et demie à l’écurie rhodanienne. En effet, la presse anglaise en parlait, une clause aurait été ajoutée au bail. Celle-ci stipulerait que les pensionnaires d’Old Trafford bénéficieraient d’une option prioritaire pour racheter le natif de Moordrecht. Une nouvelle qui avait agacé et inquiété certains supporters rhodaniens qui s’en étaient émus sur les réseaux sociaux, craignant de voir leur nouveau numéro 9 s’envoler à nouveau sous peu.

Manchester United a bien une option pour racheter Memphis Depay

Une inquiétude palpable et rendue encore plus grande lorsque, en tout début d’après-midi, José Mourinho ouvrait la porte à un retour du buteur batave en terres mancuniennes : « Bien sûr ! Parce qu’il est un potentiel très bon joueur. Nous lui souhaitons tous de très très bien jouer avec l’Olympique Lyonnais et pourquoi pas revenir ici un jour, car tout le monde l’aime », avait fait savoir le Special One. Mais alors, cette clause existe-t-elle réellement ? En conférence de presse, Jean-Michel Aulas ne manie pas la langue de bois et confirme.

« Il y a des choses de ce type dans le contrat. Ça se situe aux alentours de 35 M€. C’est compliqué, il y a le problème du droit anglais et du droit français. Mais pour m’être entretenu directement avec José Mourinho, qui a facilité l’arrivée de Memphis, la crainte de Manchester est que Memphis réalise ce qu’il n’a pu faire chez eux. L’acquisition précédente avait été sur 34 M€, il fallait retrouver des choses pour être gagnant-gagnant », explique-t-il, satisfait de cet accord. Que voulez-vous, pour faire des gros coups, il faut faire certaines concessions...