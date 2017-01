Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se sont livrés un beau duel au Parc OL. Un combat dont les Gones sont tout de même sortis largement vainqueurs, s’imposant au final sur le score de 3-1 face à leurs adversaires phocéens. Mais il n’y a pas que sur le pré que les deux Olympiques livrent bataille, et ils pourraient à nouveau se retrouver face à face dans les heures à venir, mais au rayon mercato cette fois-ci.

En effet, Rhodaniens comme Phocéens ont des vues sur Patrice Evra (35 ans). Chacune à la recherche d’un possible renfort au poste d’arrière gauche, les deux formations de Ligue 1 ont donc coché le nom de l’international français sur leurs tablettes. Dans l’entourage du latéral, on nous confirme bien une approche aussi bien côté lyonnais que marseillais. De quoi, évidemment, animer la conférence de presse d’après-match. Mais s’il concède scruter une opportunité cet hiver, Rudi Garcia refuse cependant d’évoquer publiquement le nom de l’ancien Monégasque.

« Patrice Evra est un grand joueur »

« On sait qu’on cherche un latéral gauche. On verra. On espère aussi, et surtout, retrouver un Henri Bedimo à 100% Tout cela nous permettra de résoudre le bricolage que l’on fait à gauche. Evra ? On peut parler de tous les latéraux gauche d’Europe si vous le voulez, il n’y a pas de souci. Mais ce n’est pas le moment de parler de mercato », affirme ainsi l’entraîneur de l’OM au sujet d’un joueur qui n’a participé qu’à 6 rencontres de Serie A cette saison, dont 3 comme titulaire, et qui pourrait être laissé libre par la Juventus Turin. Côté OL, on est un brin plus bavard, comme le prouve Bruno Genesio.

« Je l’ai appris comme vous. Je n’en ai pas encore discuté avec mon président. Patrice Evra est un grand joueur, avec un grand palmarès, beaucoup d’expérience. Ça peut être un joueur qui nous intéresse, évidemment, mais je tiens à dire que Jérémy Morel, qui a été enfoncé, critiqué la semaine dernière, a montré ce soir (dimanche) qu’il était capable de jouer arrière gauche et de bien jouer à ce poste », précise pour sa part l’entraîneur lyonnais, un peu plus loquace. Une chose est certaine, l’OL et l’OM se retrouveront au Vélodrome le 31 janvier prochain à l’occasion d’un seizième de finale de Coupe de France. Avec ou sans Patrice Evra, et dans quel camp ? Réponse au prochain épisode.