L’Olympique de Marseille a lancé son mercato d’hiver en recrutant cette semaine Morgan Sanson (22 ans) en provenance de Montpellier pour un montant avoisinant les 15 M€ bonus inclus. Et s’il s’est frotté les mains de l’arrivée du milieu de terrain, Rudi Garcia a également confié ce vendredi en conférence de presse qu’il espérait toujours obtenir un deuxième renfort d’ici le 31 janvier, à savoir un latéral gauche.

« On est sûr de rien, on cherche, on s’active. On a la volonté de prendre un autre joueur à ce poste aux côtés d’Henri Bedimo », a-t-il affirmé, précisant que les Phocéens ne feraient pas de folies sur un élément ne réunissant pas toutes les garanties nécessaires en vue de la fin de saison. « On attend, on ne fera pas un choix par défaut. S’il faut continuer à bricoler, en espérant qu’Henri Bedimo revienne vite à son meilleur niveau, on le fera. On ne prendra pas quelqu’un absolument », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« Si on a une bonne opportunité, comme avec Morgan, on va la saisir. Sinon, on travaillera dès le 1er février en vue du mercato d’été », a-t-il expliqué, répondant à une relance au sujet de Jordan Amavi (21 ans, Aston Villa), ciblé depuis plusieurs semaines. « Amavi ? Je ne suis confiant pour personne, uniquement pour les joueurs que j’ai à disposition. On verra le 31 le groupe que j’aurai à ma disposition », a-t-il conclu. La balle est dans le camp d’Andoni Zubizarreta désormais.