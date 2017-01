Schneiderlin, Sanson, Payet, Bernard, Criscito, Ntep, Mandanda, Deulofeu, Munian, Obi Mikel, Amavi... La liste est longue. Depuis plusieurs semaines, pas un jour ne passe sans qu’un joueur soit envoyé du côté de l’Olympique de Marseille pour le mercato hivernal. Présent en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia en a profité pour s’exprimer sur les intentions du club marseillais dans les prochaines semaines. Tout d’abord, le coach olympien a clairement ouvert la porte à un départ d’Aaron Leya Iseka, prêté par Anderlecht depuis le début de saison, avant d’évoquer la probabilité de voir certains jeunes partir en prêt cet hiver.

« Quand on est coach, on défend d’abord les intérêts de son club, mais après il faut aussi être humain et voir les cas particuliers. Si des joueurs peuvent trouver du temps de jeu ailleurs, alors pourquoi pas. Ce peut-être le cas des jeunes notamment, qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu ». Mais si le technicien français s’est montré assez précis sur ce sujet, ce dernier a préféré jeter le flou concernant les futures recrues de l’OM.

Rudi Garcia botte en touche

« J’ai demandé à mes joueurs de rester concentrés sur la compétition. Et moi aussi. Si vous avez besoin de réponses, demandez à Andoni Zubizarreta (directeur sportif de l’OM, ndlr). Il est dedans Il est à fond du matin au soir pour le mercato », a-t-il indiqué avant de poursuivre. « J’ai un groupe, je veux que tout le monde soit concentré. Mais on ne prendra pas des joueurs pour prendre des joueurs. Il y a plein de joueurs que beaucoup de monde ont envoyé chez nous, mais pour l’instant on est toujours avec le même groupe. Et on sera peut-être toujours avec le même groupe au 31 janvier. On ne sait pas », a-t-il conclu.

Une réponse qui ne devrait certainement pas faire avancer les débats sur le Vieux Port dans les prochains jours. Pour le moment,la piste la plus chaude mène à un ancien de la maison, à savoir Dimitri Payet. Les Olympiens seraient prêts à mettre le paquet pour rapatrier l’international français (une offre entre 35 et 40 millions d’euros est évoquée), mais West Ham semble décidé à conserver le Réunionnais. Reste désormais à savoir qui sera la première recrue officielle de l’OM cet hiver, mais d’ici là, nul doute que d’autres rumeurs feront leur apparition du côté de l’Orange Vélodrome. Pour le plus grand plaisir de Rudi Garcia, ou pas.