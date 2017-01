L’heure n’est pas à l’euphorie à l’Olympique de Marseille. Giflé par l’AS Monaco (1-4), puis battu par l’Olympique Lyonnais (3-1), le club phocéen est redescendu sur terre après une fin d’année 2016 réussie. Les Ciel-et-Blanc ne s’en cachent plus, le podium apparaît aujourd’hui inenvisageable, et une quatrième place difficile. Alors, pour se renforcer, la direction olympienne tente d’accélérer sur le marché des transferts. L’actuel septième au classement de Ligue 1 a d’ores et déjà mis la main sur un milieu de terrain, Morgan Sanson.

Mais un autre poste avait été ciblé : celui d’arrière gauche. Henri Bedimo peu performant puis blessé, les Hubocan, Doria, et Rekik ont bien dépanné sur le flanc gauche de la défense, sans grand succès. Alors, Rudi Garcia et ses équipes ont fait de l’arrivée d’un latéral une priorité, et le nom de Patrice Evra revient aujourd’hui avec insistance dans les travées de l’Orange Vélodrome. Cet après-midi, en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a évoqué astucieusement le sujet : « C’est toute l’équipe qui ne défend pas bien quand on encaisse des buts, ce ne sont pas que les latéraux », a d’abord tenu à préciser le technicien, refusant de nommer Evra publiquement.

Garcia refuse de parler d’Evra

« Ce qui serait bien, c’est que Henri revienne à 100% et qu’on trouve un latéral gauche d’ici le 31 janvier. Tant que les joueurs n’ont pas signé, on ne parlera pas de mercato. Vous me parlez de Patrice Evra, la semaine dernière d’un autre joueur, il y a deux semaines d’un autre joueur... Je n’ai pas de temps à perdre avec ça », a-t-il affirmé, un brin agacé, avant d’ouvrir la porte au profil du vétéran de 35 ans : « On vous a dit que le mercato de janvier était difficile, les bonnes opportunités sont rares. Mais on vous a dit qu’on saisirait les opportunités. Si ce sont des joueurs qui s’inscrivent sur plusieurs saisons, c’est mieux, mais ce n’est pas une obligation ».

Sur le papier, la présence de l’actuel joueur de la Juventus Turin au sein de l’effectif marseillais apporterait un vrai plus, tant son expérience et sa gouaille ne seraient pas de trop dans le vestiaire phocéen. Surtout, la paire qu’il pourrait constituer avec Dimitri Payet, lui aussi dans les petits papiers de l’OM, côté gauche, a de quoi faire saliver les supporters : « Evra-Payet ? Il y a d’autres côtés gauche que celui de l’équipe de France qui sont intéressants. On verra ce qu’il est possible de faire », a conclu l’ancien entraîneur du Mans et du LOSC, continuant à jouer avec les médias pour ne pas en dire trop. Il reste de toute façon moins d’une semaine avant la clôture du marché, les langues vont rapidement pouvoir se délier.