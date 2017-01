Depuis le début du mercato d’hiver, il n’y a pas une journée sans qu’un nouveau nom ne soit associé à l’OM. Il faut dire que depuis l’arrivée de Frank Mc Court à la tête du club phocéen, Marseille vibre à nouveau et rêve en grand sur le marché des transferts. Si Dimitri Payet est bel et bien la priorité hivernale de Jacques-Henry Eyraud, c’est un autre dossier et pas des moindres qui serait en passe d’être bouclé par la cellule de recrutement marseillaise.

A en croire BeIN Sports, l’arrivée de Morgan Sanson sur la Canebière serait quasi actée. La chaine Qatarie annonce même que la signature devrait intervenir dès demain. L’OM aurait finalement cédé aux exigences financières de Montpellier, à savoir une offre ferme de 11 M€. Le club provençal avait la priorité du joueur, qui avait balayé d’un revers de la main toute possibilité de rejoindre l’AS Roma.

En raflant Morgan Sanson au nez et à la barbe de son ancien club, Rudi Garcia va récupérer un nouvel élément capable d’apporter de la densité et de la concurrence au milieu de terrain. Quant au joueur, il va faire face au premier grand défi de sa carrière. Formé au Mans puis révélé par Montpellier, l’international espoir de 22 ans va faire le grand saut. Quant à Montpellier, en difficulté actuellement en championnat, il risque de perdre bien plus qu’un simple joueur