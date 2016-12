Jesé au PSG, c’est 25 M€, 1 titularisation en Ligue 1 et 2 buts toutes compétitions confondues. Soit un flop ou une erreur de casting, comme glissé subrepticement par Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours. Le président du PSG a ouvert la porte à un départ de l’attaquant espagnol cet hiver, probablement sous la forme d’un prêt, que Paris voudra payant.

Dès que l’hypothèse d’un départ est apparue, le club espagnol de Las Palmas s’est positionné. Originaire de la ville des Canaris, Jesé serait ravi d’y enfiler le maillot pour terminer la saison. Le président de Las Palmas l’avait confirmé, en soulignant la difficulté économique d’un tel dossier pour le 10e de la Liga. « Jesé veut venir à Las Palmas, mais il a un salaire, en accord avec son niveau, que nous ne pouvons assumer. Il y a des clubs importants en Europe qui sont disposés à payer la totalité de son salaire. Nous sommes donc en désavantage. Il va falloir attendre ».

Une concurrence italienne très sérieuse

Hier encore, sur la Cadena SER, un recruteur du Real Madrid, Sixto Alfonso, qui a repéré et recruté Jesé à l’âge de 13 ans, a confié son point de vue sur le sujet et confirmé l’envie du joueur, duquel il est resté très proche. « Le climat lui est favorable, il va être proche de sa famille, jouer à Las Palmas… Jesé aimerait jouer à l’UD Las Palmas, mais le problème est d’ordre économique. Je ne connais pas les exigences du Paris Saint-Germain, mais l’idée et le sentiment de Jesé est de jouer à l’Union Las Palmas ».

Mais voilà, chaque jour qui passe aiguise les appétits au sujet de Jesé. Les premiers noms sortis depuis quelques jours se confirment et les offres se préparent. Liverpool a coché son nom et en Italie, l’AC Milan et l’AS Roma sont annoncés comme particulièrement intéressés. « Jesé pour la Ligue des Champions », titre ainsi Tuttosport aujourd’hui, pendant que l’édition romaine du Corierre dello Sport place carrément le Parisien en Une et parle de « contact avec le club français » pour un prêt. Malgré le désir du joueur de rejoindre Las Palmas, les autres clubs sur le coup semblent bien plus armés financièrement pour répondre aux exigences parisiennes. Mais le dossier risque de durer plus longtemps que prévu.