Oui, le PSG est intéressé par Julian Draxler. Oui, il a entamé des discussions avec le joueur et son entourage. Mais non, il n’a pas encore scellé son transfert. Hier dans Le Parisien, un proche du joueur expliquait même que le joueur n’avait pas pris sa décision et hésitait toujours entre Arsenal et le PSG. Car Arsenal est bien présent sur ce coup, une belle affaire à vrai dire pour un mercato hivernal.

Julian Draxler s’est exprimé en marge de la rencontre face au Borussia Mönchengladbach. « Je discute avec une ou deux équipes mais il n’y a toujours pas de décision », a-t-il lancé, relayé par Bild, appuyant ainsi les dernières indiscrétions. Pour la presse anglaise, le PSG fait toutefois toujours figure de favori dans la course à la signature mais un nouvel arrivant pourrait changer la donne et compliquer la tâche.

Jürgen Klopp rentre dans la bataille

En effet, selon The Times, Jürgen Klopp serait très intéressé à l’idée d’attirer Draxler à Liverpool. Le joueur lui plaît depuis longtemps et il souhaite ajouter un peu de concurrence à son secteur offensif, qu’il juge trop vite dépeuplé lorsque Coutinho ou Mané sont absents. Comme à Paris ou à Arsenal, Draxler ne débarquerait donc pas dans la peau d’un titulaire en puissance mais aurait sa carte à jouer. Et il retrouverait là-bas un entraîneur allemand, de quoi rassurer le champion du Monde 2014.

Car Draxler est jugé un peu tendre, d’un point de vue mental, pour assumer un transfert dans un gros club européen. L’ancien international Andreas Brehme ne le juge ainsi pas suffisamment armé pour affronter la pression d’un club comme le PSG. Draxler lui-même a jusque-là privilégié l’Allemagne pour sa progression. Aujourd’hui, il s’estime prêt à franchir ce palier. Reste à savoir s’il choisira l’Angleterre ou la France.