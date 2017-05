Quel mercato pour le Paris Saint-Germain ? Voilà la question qui brûle les lèvres de tous les supporters du club de la capitale qui s’apprête, pour la première fois depuis 2012, à conclure l’exercice sans titre de champion de France à se mettre sous la dent, la faute aux performances exceptionnelles de l’AS Monaco. Ajoutez à cela une remontada subie en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Barça, et vous comprenez que les fans franciliens attendent du sang frais.

Ce mardi matin, le club de la capitale était d’ailleurs au centre des rumeurs, avec une révélation qui a rapidement fait l’effet d’une bombe. Oui, Pepe serait à deux doigts de rallier le Parc des Princes, ou plus précisément à un pied et demi de la Porte d’Auteuil comme le révélait la Cadena Ser. Selon la radio espagnole, les Rouge-et-Bleu étaient donc en passe d’obtenir la signature du défenseur central en fin de contrat cet été au nez et à la barbe de clubs chinois qui rêvaient de recruter le joueur du Real Madrid.

Du haut de ses 34 ans, le Portugais pouvait apporter expérience et dureté au secteur défensif francilien où Thiago Silva a perdu du crédit aux yeux d’Unai Emery. Seulement, l’information a rapidement pris du plomb dans l’aile. Ce soir, Le Parisien y va de son éclairage et apporte un son de cloche sensiblement différent. Le média assure en effet que l’actuel deuxième de Ligue 1 n’a eu aucun contact avec l’international lusitanien, auteur de 13 matches de Liga cette saison. Difficile donc de parler d’une arrivée imminente dans ces conditions. Pepe au PSG, une rumeur qui en restera peut-être là.