Finir sur une bonne note. Le Paris SG avait à cœur de décrocher la Coupe de France contre Angers pour donner du relief à une saison globalement décevante. Mission accomplie ce samedi soir au Stade de France au terme d’une rencontre compliquée (0-1). Un titre qui en appelle bien d’autres pour Marco Verratti (24 ans). L’Italien, annoncé sur le départ et sur les tablettes de plusieurs clubs (Barcelone, Juventus, Bayern, Chelsea, etc...), a clairement affiché son souhait de rester au sein du club de la capitale la saison prochaine.

« Oui, je pense. Tous les ans, je parle avec le président, le club. Il me dit qu’il veut que je reste. J’ai quatre années de contrat ici, je reste ici, sans problème. Je suis très bien à Paris. Je me sens un peu comme en famille. Je veux gagner ici un jour quelque chose de vraiment important, on sait qu’on parle de la Champions’ League. Ce serait vraiment magnifique d’y arriver ici. J’ai la confiance du club. Le club veut gagner ce titre. Je fais partie de ce projet magnifique, je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup en Europe. Je suis content ici », a-t-il lancé, en zone mixte.

Un signal fort, donc, en interne comme sur le marché. Ce n’est d’ailleurs pas le seul message lancé par un Parisien ce samedi soir, au Stade de France. Javier Pastore (27 ans), dont l’exercice a été pollué par des blessures à répétition, entend bien lui aussi continuer l’aventure avec les Rouge-et-Bleu en 2017/18. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré avant de prendre des congés bien mérités. « Toujours parisien la saison prochaine ? Oui (rires). Normalement oui (rires) », a-t-il assuré avant de quitter l’enceinte dyonisienne. Avec Unai Emery, Thiago Motta et donc Marco Verratti et Javier Pastore, on en sait donc un peu plus sur le visage du futur PSG.