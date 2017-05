Après avoir déclaré que de grands changements allaient se produire cet été, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que le mercato 2017 du Paris Saint-Germain s’annonçait très agité. Sans surprise, les premières rumeurs ont d’ailleurs déjà fleuri un peu partout en France ainsi qu’à l’étranger comme en Espagne. En effet, de l’autre côté des Pyrénées la presse madrilène en est sûre : le PSG est en concurrence avec le Real Madrid pour la signature du jeune prodige de l’AS Monaco Kylian Mbappé. Un joueur qui aurait toutefois donné sa préférence aux Merengues. Invité à réagir sur un intérêt parisien sur le Monégasque, Unai Emery a préféré botter en touche sur ce dossier, comme pour le reste du mercato à venir.

« Nous avons beaucoup de bons joueurs dans notre équipe. Monaco aussi. Je vais travailler avec eux pour nous améliorer. C’est sûr que le club a besoin de signer d’autres joueurs pour améliorer l’équipe. Aujourd’hui, je suis content avec nos joueurs. Le pourcentage le plus grand pour avoir la meilleure équipe, c’est de faire avec cet effectif. (Le mercato) ce n’est pas mon travail. Le club sait que pour progresser il a peut-être besoin de quelques joueurs. Mais mon travail c’est d’améliorer les joueurs qui sont avec nous. Peut-être que des joueurs peuvent venir ici pour aider et apporter des choses différentes à l’équipe. »

Emery satisfait de son effectif

Enfin, l’entraîneur des Rouge-et-Bleu est également revenu sur l’autre dossier chaud de l’actualité parisienne : la venue d’un nouveau directeur sportif. Après l’annonce du prochain départ d’Olivier Létang et la probable placardisation de Patrick Kluivert, le PSG serait plus que jamais intéressé par les profils d’Antero Henrique (ex-Porto) et d’Andrea Bertra (Atlético Madrid). Deux pistes qu’Emery a, là encore, refusé de commenter concrètement.

« Ce n’est pas mon travail. Le club travaille. Je travaille avec Kluivert et le président, je travaille pour le présent. Je suis content de ma relation avec les deux. Quand vous êtes une grande équipe comme le PSG, toutes les rumeurs qui sortent, aussi bien sur le directeur sportif, que sur le coach, sont des choses normales. Je continue mon travail. Beaucoup d’informations sorties ne sont pas vraies. Je maintiens le cap et la tranquillité avec les joueurs et le staff. » C’est dit.