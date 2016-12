Julian Draxler (23 ans), annoncé comme recrue imminente, ne sera pas le seul à débarquer au Paris SG cet hiver. Giovani Lo Celso (20 ans), recruté lors du dernier mercato estival mais prêté six mois supplémentaires à son club formateur Rosario Central, fera lui aussi ses premiers pas avec le club de la capitale dans les prochains jours. Dans les colonnes du Parisien, le jeune Argentin s’est dit impatient de lancer son aventure dans la Ville lumière. « Actuellement, c’est un des meilleurs clubs en Europe, avec de grands joueurs. Le projet me motivait », a-t-il lâché.

Mais si l’international Espoir argentin débarque sur la pointe des pieds, il ne manque pas d’ambitions. « Mes objectifs, c’est de jouer chaque minute et de remporter un titre avec ce grand club. C’est un nouveau défi. Je n’ai pas peur, au contraire ! Je vais essayer de donner le meilleur », a-t-il lancé. Prêt à se battre pour se faire sa place dès que possible au sein de l’effectif francilien coaché par Unai Emery, « un grand entraîneur », l’Albiceleste n’en reste pas moins lucide et se dit disposé à se montrer patient.

Prêt à relever le défi

« Un risque pour ma progression ? Je ne pense pas, je vais essayer d’apporter ma pierre à l’édifice. Et puis, je suis jeune, j’ai le temps de jouer. Cette expérience va me rendre plus fort, surtout parce que je vais être entouré de joueurs d’élite qui vont me permettre de grandir », a expliqué celui qui est sous le charme de son « idole » de toujours Angel Di Maria ou encore de son autre compatriote Javier Pastore, dont il « aime la technique ».

Désireux de prendre ses marques et de rester sur une trajectoire ascendante, le milieu offensif s’est dit prêt à jouer là où son nouvel entraîneur aurait besoin de lui, sans rien réclamer. « Je me sens à l’aise comme meneur de jeu, derrière les attaquants. Mais je me sens prêt à évoluer dans un système en 4-3-3. J’ai occupé les deux positions au Rosario Central », a-t-il conclu. À lui de se faire une place dans ce Paris SG qui a besoin de sang frais.