Mercato record en Ligue 1 avec 152 M€ dépensés, soit le 3e championnat le plus dépensier du monde sur le mois de janvier. Et l’Olympique de Marseille est évidemment impliqué avec 4 recrues officialisées, Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic. Enchaîner 4 signatures de cet acabit en cours de saison ressemble bien à un premier grand succès pour la nouvelle direction, incarnée par un Jacques-Henri Eyraud plus déterminé que jamais. Mais qu’en pense l’entraîneur du club phocéen, Rudi Garcia ?

Présent en conférence de presse à la Commanderie, il a fait le bilan de cet ébouriffant mois de janvier. « Je suis assez content de ce mercato. On ne pouvait pas se permettre d’avoir trop de postes à pourvoir cet été. On a déjà fait un grand pas en avant. (…) On a fait un recrutement de qualité il faudra le montrer sur le terrain », a-t-il lancé. « On a comblé le trou à gauche, renforcé le milieu de terrain et attiré Dimitri Payet », a-t-il poursuivi, avant de laisser entendre qu’il serait patient avec Payet. « Il faut absolument qu’on remette Dimitri dans un état de forme qui lui permette de s’exprimer. Ça veut dire qu’on intègre la compétition dans sa préparation, qu’on lui en fait faire un petit peu plus. Le but, c’est qu’il soit à 100 % et qu’il évite les blessures. »

Rudi Garcia s’est également réjoui de l’arrivée de Grégory Sertic. « C’est un excellent joueur. Il connait parfaitement le championnat, il a 27 ans, en pleine force de l’âge et il est polyvalent. Je le vois plus en sentinelle, là où je n’avais que William Vainqueur. (…) Lass est revenu dans le circuit, on est passé à 3. » Sujet sensible qui a marqué le mercato hivernal, le dossier Lassana Diarra est toujours d’actualité. Rudi Garcia reste sur ses gardes sur ce cas spécifique.

Lassana Diarra face à ses choix, Gomis toujours sans doublure

« Le mercato européen est terminé. Il y a d’autres mercatos ouverts, il faut voir avec Lass, le président et Andoni. Moi, je considère qu’il est à l’OM et qu’il va terminer la saison, il a déjà besoin de se remettre en forme. (…) L’équipe a tourné pendant son absence, il faudra qu’il gagne sa place. Il sera traité comme un autre », a-t-il lancé, s’agaçant de l’insistance des journalistes sur le sujet. L’arrivée de Sertic et les bonnes performances de Vainqueur prouvent en tout cas que rien ne sera facile pour Lassana Diarra au cours de la deuxième partie de saison.

Toutefois, tout n’a pas été parfait dans la conduite du mercato hivernal 2017. Garcia regrette ainsi partiellement l’échec dans le dossier de la doublure pour Bafétimbi Gomis. « On voulait une doublure de Bafé Gomis en termes d’attaquant spécifique, au poste. Le profil, il y en a plusieurs mais on n’a pas trouvé ce qu’on voulait, en termes de qualité de joueur, de niveau. Si c’est pour prendre des joueurs qu’on n’utilisera pas beaucoup, il n’y a pas d’intérêt. Tant que l’animation offensive est bonne, on n’a pas besoin non plus d’un attaquant du profil de Gomis », a-t-il expliqué, se félicitant par exemple de l’expérience à Toulouse, avec Rémy Cabella utilisé en pointe. Garcia se dit donc satisfait et, de ce fait, verra la pression augmenter autour des prochains résultats de l’OM.