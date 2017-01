Supporter marseillais ou non, on peut parier que beaucoup d’amoureux du football ont envie de revoir évoluer Dimitri Payet sur les terrains de Ligue 1. La patience est de rigueur et pour les fans olympiens, l’attente est longue. Surtout, aujourd’hui, rien n’assure de la présence du milieu offensif sur la Canebière au 1er février. Côté français, l’optimisme reste palpable. Déjà parce que l’OM se donne les moyens d’y croire, ensuite parce que les positions se sont rapprochées ces derniers jours.

Mieux, selon Le Parisien, les deux clubs seraient même déjà d’accord sur l’indemnité de transfert, qui s’élèverait ainsi à un peu plus de 30 M€, mais bloqueraient sur la structure de paiement (à savoir comment l’OM va régler la facture). Ce n’est pas encore la version du média anglais Sky Sports, qui a refroidi certaines ardeurs tard vendredi soir.

Un club prestigieux entre dans la danse

En effet, une source proche de West Ham a indiqué que les deux parties étaient encore très loin d’un accord, et que l’arrivée de l’Écossais Robert Snodgrass, présenté comme le successeur de Payet par l’ensemble de la presse anglaise, n’ouvrait pas plus la porte à un départ de l’international français. Intox ? La venue de Snodgrass a été interprétée comme un signal positif, à raison, par l’OM, qui jouerait avec les nerfs des dirigeants de West Ham, selon les informations de L’Équipe.

Le quotidien sportif assure que la direction phocéenne n’a pas répondu à la dernière contre-proposition de West Ham. Mais cette tactique présente des risques. Car Dimitri Payet s’inquiéterait de plus en plus de la tournure prise par les événements et pourrait décider d’aller voir ailleurs au tout dernier moment. Un club, qui dispute la Ligue des Champions, serait ainsi rentré en contact avec le joueur. Pas encore avec West Ham, explique cependant L’Équipe. La menace d’une offre concurrentielle existe bel et bien et l’OM n’a plus le droit à l’erreur s’il veut boucler ce dossier qui nous aura tenus en haleine durant tout le mois de janvier.