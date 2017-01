L’avenir de Jesé semble s’écrire loin de Paris mais reste à savoir où le joueur va rebondir. Depuis quelques jours, deux clubs tiennent la corde. Il s’agit de Las Palmas et de la Roma. Le premier se trouve aux Canaries, son île et même sa ville natale. Un retour aux sources qui pourrait lui permettre de retrouver son niveau d’avant mars 2014 et sa lourde blessure (il avait été victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit). Cette destination a les faveurs du joueur qui se serait même déjà mis d’accord avec les dirigeants amarillos, une information démentie depuis par le clan Jesé, mais l’offre de club espagnol peine à satisfaire le PSG.

La Roma a elle plus de moyens et n’a pas hésité à gonfler son offre. Le club italien veut bien accueillir l’attaquant sous la forme d’un prêt payant de six mois de 2 M€ et d’une option d’achat dont le montant reste encore à définir, même si certains médias transalpins évoquaient le montant de 22 M€. Une offre satisfaisante pour les Franciliens qui ont donné leur aval. Seulement, la situation n’avance pas, ce qui ne semble pas déranger l’un des représentants du joueur de 23 ans, Armando Ufarte, qui s’est exprimé micro de Canarias 7 ce dimanche.

Peter Lim veut en faire sa première recrue hivernale

« Rien n’a été décidé, mais il reste encore plusieurs semaines avant la fin du mercato d’hiver. Ce qui est certain, ce que le futur de Jesé est loin du PSG. Il veut choisir la meilleure proposition possible. Pendant ce temps, il s’entraîne chaque jour afin de ne pas être à la traîne physiquement lorsqu’il reviendra jouer. Il a de l’ambition, il veut continuer à progresser. J’ai parlé avec lui et il sait que nous travaillerons afin de trouver la meilleure alternative possible pour sa carrière » Chaque camp essaye de préserver ses intérêts et d’autres acteurs en profitent pour tirer leur épingle du jeu.

C’est notamment le cas de Valence qui vit des heures compliquées en ce moment. Après le départ de Prandelli il y a quelques jours, et surtout du directeur sportif García Pitarch ce week-end, la signature de Simone Zaza n’a pas pu se concrétiser alors que tout était réglé. Pour se retourner, le club Ché se penche sur Jesé pour qu’il devienne la première recrue en janvier. Plusieurs médias locaux annoncent en cœur la même information. Peter Lim souhaite s’immiscer dans ce dossier pour redresser la terrible situation sportive de son équipe, actuel 17e de Liga. Valence part avec un train de retard mais il pourrait bien réunir toutes les conditions pour séduire le joueur et le PSG. Le feuilleton est encore loin d’être fini.