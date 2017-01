C’est le gros dossier de ce mercato hivernal. L’Olympique de Marseille tente depuis plusieurs semaines de rapatrier Dimitri Payet sur la Canebière. Le Français, qui souhaite absolument rejoindre son ancien club, n’a pas hésité à aller au clash avec sa direction pour retrouver l’OM cet hiver. Et d’après les informations du Times, relayés par RMC, West Ham et la formation phocéenne sont sur le point de trouver un accord pour le transfert du milieu offensif de 29 ans.

En effet, d’après le média britannique, les dirigeants olympiens ont formulé une nouvelle offre de 32 millions d’euros cette nuit. Une ultime proposition qui devrait enfin convaincre la direction des Hammers, convaincue de la belle plus-value de l’opération (Payet avait été acheté 15 M€ en juin 2015, ndlr). Même son de cloche pour Slaven Bilic, qui aurait demandé à ses dirigeants d’accepter la proposition marseillaise. À noter que 3 millions d’euros de bonus pourraient être intégrés dans l’opération, en fonction du nombre de matches disputés par Payet sous la tunique de l’OM et de l’équipe France.

Toujours selon le Times, cette offre de 32 M€ est présentée comme l’ultime tentative de l’OM dans ce dossier. Et ce devrait être la bonne puisque l’affaire pourrait être bouclée ce week-end. Après de longues semaines de négociations et de rumeurs, le retour de Dimitri Payet à l’OM n’a jamais été aussi proche. Une bonne nouvelle pour les supporters phocéens, qui peuvent d’ores et déjà sortir le champagne pour célébrer le retour de l’enfant prodige.