Ce soir se tient la traditionnelle cérémonie des trophées UNFP à Paris, qui vient clôturer une saison riche en émotions. Elle récompense le meilleur joueur de l’année en Ligue 1, le meilleur espoir, mais aussi, le meilleur entraîneur ou encore le plus beau but de la saison. Les Monégasques, futurs champions de France devraient raflé de nombreux trophées individuels cette année.

Les Monégasques dominent l’équipe type

C’est fini pour cette 26e soirée des trophées UNFP avec Edinson Cavani qui a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Avec ses 35 buts en 35 matches de championnat, l’Uruguayen a dominé son coéquipier Marco Verratti, le Monégasque Bernardo Silva et le Lyonnais Alexandre Lacazette. Les trois joueurs font bien sûr partie de l’équipe type de la Ligue 1.

Dans un 4-3-3, six Monégasques sont titulaires dans ce onze de la saison puisque Subasic, Sidibé, Glik, Mendy et Mbappé sont également présents. Thiago Silva et Jean-Michaël Seri viennent compléter cette formation qui serait coachée par Leonardo Jardim. Le Portugais a été nommé meilleur entraineur du championnat devant Favre, Emery et Gourvennec.

Kylian Mbappé a lui reçu une belle distinction en début de soirée avec le trophée de meilleur espoir, dominant au passage son coéquipier Thomas Lemar, mais aussi Ardien Rabiot et Wylan Cyprien. Enfin, Lyon remporte tout de même un titre cette saison grâce au but de l’année de Memphis Depay. Concernant la Ligue 2, le Nîmois Bernard Blaquart, s’est vu remettre le prix de meilleur entraineur avec une équipe type composée notamment de Douchez, Ferland Mendy, Nivet, Boutaïb ou encore Bostock, élu meilleur joueur.

Le fil de la soirée :

21h05 : Après un petit mot du lauréat, la soirée se termine doucement avec des remerciements pour les acteurs du football français et des organisateurs de la soirée.

21h03 : Le meilleur joueur de Ligue 1 est Edinson Cavani.

21h01 : L’illustre Bobo Vieri arrive devant le micro pour annoncer le nom du meilleur joueur de Ligue 1. Qui va succéder à Ibrahimovic entre Cavani, Verratti, Bernardo Silva et Lacazette ?

20h57 : Et voilà le onze type de la saison. Subasic (Monaco) est présent dans les buts, la défense est composée de Sidibé (Monaco), Thiago Silva (PSG), Glik (Monaco) et Mendy (Monaco). Au milieu, Verratti (PSG), Seri (Nice) et Bernardo Silva (Monaco) ont été plébiscités. Le trio offensif Lacazette (OL), Cavani (PSG) et Mbappé (Monaco) a été élu.

20h55 : Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, et Pascal Obispo vont présenter l’équipe type de la saison en Ligue 1.

20h52 : Avec 42%, Memphis Depay est récompensé du plus beau but de la saison pour son lob du milieu de terrain face à Toulouse.

20h48 : L’équipe type de Ligue 2 vient d’être dévoilée. Dans un 4-3-3, Alphonse (Sochaux), Diallo (Brest), Jeanvier (Reims) et Mendy (Le Havre) composent la défense. Au milieu, Nivet (Troyes), Bostock (Lens) et Zoubir (Lens) sont associés derrière les trois attaquants que sont Boutaïb (Strasbourg), Niane (Troyes) et Alioui (Nîmes). Douvhez (Lens) occupe la cage.

20h46 : Robert Blaquart, le coach de Nîmes, a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2.

20h44 : Robert Malm va décerner le titre de meilleur entraineur de Ligue 2. Les nommés sont Laurey, Blaquart, Casanova et Furlan.

20h35 : Ruddy Buquet est nommé meilleur arbitre de Ligue 1. Son homologue Alexandre Castro reçoit lui le titre de meilleur arbitre de Ligue 2 alors que Clément Turpin reçoit le titre de meilleur arbitre français évoluant sur la scène internationale.

20h34 : Le trophée des meilleurs arbitres arrive.

20h29 : Le trophée de la meilleure joueuse est attribué à la Lyonnaise Dzsenifer Marozsàn. La Montpellieraine Sakina Karchaoui reçoit le titre de meilleur espoir.

20h26 : Eric Abidal se présente à son tour pour remettre les prix de la saison de football féminin.

20h22 : Le club amateur de Dammarie-lès-Lys reçoit le prix Peace and Sport, une distinction pour ses investissements dans le domaine social.

20h18 : Un deuxième Lensois est récompensé dans la foulée. Nicolas Douchez est nommé meilleur gardien de Ligue 2. Il succède à Baptise Reynet.

20h17 : Le Lensois John Bostock reçoit le titre de meilleur joueur de la Ligue 2. C’est Famara Diedhiou qui était le tenant du titre.

20h14 : Jean-Pierre Papin s’avance pour remettre le trophée de meilleur joueur et de meilleur gardien de Ligue 2. Les nommés pour les joueurs de champ sont Alioui, Bostock, Niane et Nivet. Parmi les gardiens, Douchez, Farnolle, Gurtner, Hartock se disputent le titre.

20h12 : Après une pause, la cérémonie reprend avec un focus sur la Ligue 2.

20h02 : Un hommage est rendu à Raymond Kopa, le premier ballon d’Or français (1958), qui est décédé le 3 mars dernier à l’âge de 85 ans.

20h : Et c’est donc le joueur de Chelsea, N’Golo Kanté qui est élu meilleur joueur français à l’étranger. Il vient de devenir champion d’Angleterre.

19h58 : C’est l’heure de remettre le trophée de meilleur joueur français à l’étranger. Griezmann peut se succéder à lui-même mais il devra faire face à la grosse concurrence incarnée par N’Golo Kanté, Karim Benzema et Ousmane Dembélé.

19h53 : Danijel Subasic succède à Steve Mandanda en tant que meilleur gardien de Ligue 1.

19h50 : L’humoriste Alban Ivanov entre en scène pour remettre le trophée du meilleur gardien de la saison en Ligue 1. Trapp, Lopes, Subasic et Reynet sont nommés.

19h45 : Leonardo Jardim reçoit le titre de meilleur entraineur de la Ligue 1 sur la saison 2016/2017. Il prend la suit de Laurent Blanc.

19h43 : Daniel Bravo entre en scène pour remettre le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. Favre, Jardim, Emery et Gourvennec se disputent ce titre.

19h40 : « Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je voudrais féliciter les autres finalistes, Thomas Lemar mon coéquipier, Adrien Rabiot et Wylan Cyprien qui ont aussi fait une grande saison avec leurs clubs. Je veux remercier mon coach et le staff qui ont su me faire confiance. Je voudrais faire un coucou à mon club d’enfance, l’AS Bondy qui mon club de cœur. Ce trophée, c’est un argument de plus pour aller le plus loin possible », a déclaré Mbappé au micro de beIN Sports.

19h37 : Sans surprise, c’est Kylian Mbappé qui a été élu meilleur espoir de la saison 2016/2017. Il succède à Ousmane Dembélé.

19h35 : L’humoriste Ahmed Sylla va remettre le trophée du meilleur espoir. Mbappé, Lemar, Cyprien et Rabiot sont nommés.

19h33 : Cette fois, c’est parti pour la cérémonie. La première prise de parole revient à Sylvain Kastendeuch. L’ancien joueur du FC Metz est co-président de l’UNFP.

19h31 : Le FC Nantes regrette que le but de Pardo face à Dijon n’ait pas été retenu parmi les plus beaux de la saison.

19h26 : Les Lyonnais Alexandre Lacazette, Memphis Depay et Anthony Lopes sont aussi passés au micro de beIN Sports.

19h23 : Interrogé par beIN Sports, Thiago Silva félicite la saison des Monégasques qui vont très probablement remporter le titre de champion de France.« Ce n’est pas une mauvaise saison, on a pris beaucoup de points. (...) Si on ne gagne pas le championnat, on aura grandi en tant qu’équipe » rajoute Marco Verratti.

19h17 : L’UNFP rappelle que vous pouvez encore voter pour le plus beau but de la saison en Ligue 1.

19h13 : La Ligue 2 est bien sûr à l’honneur. Les Troyens Adama Niane et Benjamin Nivet peuvent remporter le trophée de meilleur joueur.

19h11 : Baptise Reynet est dans la place. Le Dijonnais est nommé pour le trophée de meilleur gardien de Ligue 1.

19h08 : Les Parisiens Edinson Cavani et Marco Verratti sont arrivés. Les deux joueurs sont nommés dans la catégorie meilleur joueur de la saison de Ligue 1.

19h05 : On notera la magnifique tenue de Memphis Depay. Le Lyonnais est nommé pour le plus beau but de la saison.

19h : Les premiers convives arrivent à la cérémonie.

18h55 : Bienvenue sur notre site pour suivre en direct la remise des trophées UNFP.

