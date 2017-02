Le sentiment du devoir accompli. Mardi soir après l’incroyable succès du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Unai Emery pouvait savourer. Pointé du doigt, parfois à juste titre, depuis son arrivée au sein de la capitale française, l’ancien entraîneur du FC Séville a réussi son pari en faisant tomber le Barça. Il a été le grand gagnant de cette rencontre. Mais 5 jours plus tard, la roue a tourné pour le technicien espagnol. Pour tenter de prendre le meilleur sur le TFC, il a opté pour un 4-3-3. Il a aussi donné leur chance à plusieurs de ses remplaçants. Un point sur lequel il est revenu en conférence de presse d’après-match.

« Nous avons fait une équipe où nous avons changé quelques éléments. Nous avons besoin de bien gérer la gestion des minutes des joueurs. Aujourd’hui, c’est très important. Nous voulons gagner. Nous avions fait une équipe pour gagner. Nous avons pensé aussi aux joueurs qui avaient besoin de jouer, ceux qui n’avaient pas joué mardi et qui avaient besoin de jouer aujourd’hui car l’équipe a besoin d’eux pour les prochains matches. Il y a d’autres joueurs fatigués, qui avaient des fatigues musculaires, c’était mieux qu’ils restent sur le banc ou qu’ils n’entrent pas ». Ainsi, des éléments tels que Blaise Matuidi, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier ou encore Angel Di Maria n’ont pas joué face au TFC hier.

Emery assume ses choix

Mais ceux qui les ont remplacés n’ont pas été à la hauteur de ses attentes. Serge Aurier et Maxwell ont fait dans l’ensemble le travail défensivement. Mais ils n’ont pas apporté ce qu’on attendait d’eux offensivement. Et on le sait, les latéraux sont très importants dans le jeu prôné par Emery. Au milieu Christopher Nkunku n’a pas vraiment eu d’impact. Il a été d’ailleurs remplacé par Marco Verratti à la mi-temps. Un choix qu’a expliqué Emery après le match : « C’est un joueur qui a mérité d’être avec nous. Il a joué le match. Mais après comme j’ai dit, quand j’ai fait le onze pour débuter le match, quand les choses ne vont pas il y a la possibilité de changer. Quand sur la première mi-temps, c’est un match nul, il est important que des joueurs entrent comme ça a été le cas pour Verratti. Il a fait des choses différentes pour l’équipe. Nkunku, je crois qu’il a fait du bon travail. En deuxième mi-temps, nous avions besoin d’autre chose pour revenir dans le match comme nous le voulions afin de gagner. »

Offensivement, Lucas a retrouvé sa place dans le onze titulaire aux côtés de Draxler et Cavani. Le Brésilien a apporté sa percussion et sa vitesse mais il n’a pas su être décisif. Sa prestation a été correcte. Enfin, Javier Pastore, qui s’est montré remuant, et Hatem Ben Arfa, pas vraiment à son avantage, ont eu un peu de temps de jeu en fin de rencontre. Le turn-over mis en place par Unai Emery n’a pas porté ses fruits hier. Ce qu’a reconnu à demi-mot le coach du PSG : « Quand tu ne gagnes pas, la première chose que tu te dis c’est pourquoi ? C’est la première chose que je fais quand je rentre au vestiaire. Avant le match, quand tu prends tes décisions, tu as de la confiance. Et c’est ce qu’il va se passer durant le match qui va décider si les choses vont bien ou non. Pour moi la référence est le match contre Lille. Avant le match, on prend des décisions pour gagner. Après quand c’est fini on peut se dire qu’on aurait pu faire quelque chose de différent ». Le casse-tête va encore continuer un moment pour Emery et son staff.