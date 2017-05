Il reste encore deux journées de Ligue 1 et la finale de la Coupe de France (entre le PSG et Angers) puis ce sera fini pour le football hexagonal pour cette année qui aura réservé de nombreuses surprises. Parmi celles-ci, le rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires américain Frank McCourt. Le Bostonien avait expliqué vouloir réveiller le géant endormi et pour cela, il avait nommé Jacques-Henri Eyraud président qui lui a choisi Rudi Garcia pour le banc de touche, mais aussi Andoni Zubizarreta pour le poste de directeur sportif.

Après un mercato d’hiver plutôt réussi, les dirigeants olympiens vont désormais être jugés sur ce qu’ils expliquent être réellement le début de l’« OM Champions Project ». Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le grand patron du sportif Andoni Zubizarreta a expliqué vers quels profils l’OM va s’orienter. « Nous travaillons prioritairement sur le marché local, L1 et Français de l’étranger. Nous avons aussi vu beaucoup de matches de Ligue Europa. Rudi et moi déterminons les profils puis nous comparons avec les informations recoupées par nos recruteurs. Au mercato, on a travaillé sur 90 joueurs pour finalement anticiper de six mois la venue de quatre », a-t-il avancé.

Plutôt un marché français

Si certains pensaient (espéraient ?) que l’OM aurait un accent espagnol grâce à son dirigeant la saison prochaine, ils se trompent selon le décideur : « je trouve notre projet attractif pour les talents français qui peuvent passer trois ou quatre saisons chez nous avant d’aller en Premier League. C’est ce que nous avons dit à Morgan Sanson. Marseille a tout pour épanouir des joueurs comme lui ». Toutefois, on imagine mal l’Olympique de Marseille s’empêcher de faire un ou quelques grands coups cet été pour marquer les esprits.

Pour cela, on pense bien évidemment au dossier de l’attaquant. Andoni Zubizarreta,d’une magnifique pirouette, est parvenu à s’en sortir même s’il se sait attendu au tournant sur ce dossier. « Ma priorité est de bâtir une équipe solide, pas de trouver le joueur qui fera vendre plus de maillots, même si ce n’est pas incompatible. Évidemment, si j’apprends demain que Morata est à vendre 30 millions d’euros, je regarderai. Mais je ne crois pas que ça arrivera… Giroud ? C’est un grand joueur, mais je refuse de spéculer sur les noms », a-t-il conclu. L’été sera chaud dans le sud de la France.