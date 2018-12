Grand perdant de l’appel d’offres concernant les droits télés de la Ligue 1 Conforama, remporté par Mediapro, mais aussi par beIN Sports, Canal + est devenu le grand absent des résultats de l’appel d’offres concernant la Domino’s Ligue 2 mais aussi la Coupe de la Ligue pour le cycle 2020-2024. Si la chaîne cryptée détient toujours quelques lots de la Ligue 1 (jusqu’en 2020 donc) et reste diffuseur de la Coupe de la Ligue (toujours jusqu’en 2020), elle a opté pour une étonnante stratégie sur les droits de la Ligue 2.

Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de Football professionnel (LFP) et Nathalie Boy de la Tour, présidente de l’instance, étaient présents, dans le 8e arrondissement de Paris, au cabinet Clifford Chance, pour détailler le résultat de l’appel d’offres. Évidemment, Mediapro et beIn Sports ont remporté tous les lots en jeu pour 64 millions d’euros par an contre 22 à l’heure actuelle. En revanche, aucune nouvelle de Canal +, à la grande surprise du directeur général de la LFP. Le dirigeant de l’instance avait une bonne raison d’être surpris. Tandis que sa stratégie pour les droits tv de la Ligue 1, remportés par Mediapro et beIN en mai dernier, avait déjà extrêmement surpris.

Canal + n’a même pas participé aux enchères

« Nous n’avons pas reçu d’offre ni d’Altice (SFR, ndlr) ni de Canal +. Ce qui a constitué une surprise pour nous. On a eu des offres qualitatives de Canal mais pas d’offres financières, vous interrogerez Canal + », a commencé par expliquer Didier Quillot. Car, en effet, Canal + a fait des propositions de contenu éditorial la veille des enchères (ce lundi) mais n’est pas venu ce mardi matin pour participer aux enchères. Plutôt étonnant.

En d’autres termes, la chaîne cryptée, qui ne diffusera plus de foot hexagonal en 2020 (sauf retournement de situation), s’est montrée intéressée avant de, purement et simplement, squizzer l’instant fatidique de l’offre financière. « Canal + a décidé de ne pas participer aux offres de la Ligue 2, c’est sa décision. C’est à lui qu’il appartient de la commenter, pas à nous. Canal + discute avec les uns et les autres. En tout cas, aujourd’hui, Mediapro, beIN et Free sont les titulaires de nos droits », a ensuite conclu sur ce sujet un Didier Quillot un brin agacé. Mais à quoi joue Canal + ?