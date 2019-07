Le Stade Malherbe de Caen et l’En Avant de Guingamp, relégués, le Rodez Aveyron Football et le FC Chambly, promus, découvraient ou retrouvaient le championnat de Ligue 2 à l’occasion de l’ouverture de la saison 2019/2020 ! Honneur au champion de National 1. Au Stadium de Toulouse, en attendant que le Stade Paul-Lignon ne soit mis aux normes de la Ligue 2, le promu Rodez recevait l’AJ Auxerre, avec un effectif qui n’a que très peu évolué depuis la saison dernière. Et ce sont les hommes de Laurent Peyrelade qui inscrivaient le premier but de la saison. Ugo Bonnet trouvait la faille dès la première minute (1-0). En contre, un débordement de Chougrani suivi d’une déviation de Sané permettait à Valentin Henry de doubler la mise (2-0, 19e). Première contrariée pour Jean-Marc Furlan sur le banc de l’AJA.

Chez les nouveaux coachs de Ligue 2, les premiers instants de cette nouvelle saison étaient parfois délicats. À Ajaccio, Le Havre de Paul Le Guen subissait d’abord la loi de l’ACA, avec un Gaëtan Courtet buteur dès la 5e minute (1-0). Sauvé d’une relégation administrative pendant l’intersaison, les Corses finissaient par flancher dans le deuxième acte. Tino Kadewere égalisait tout d’abord sur penalty (1-1, 72e). Son "hommage" à Jean-Philippe Mateta, ancien Havrais dont la célébration avait mis le feu aux poudres au stade François-Coty il y a plus d’un an, manquait de faire basculer la rencontre dans le tragique. Averti, il enfonçait le clou quatre minutes plus tard (1-2, 76e), s’attirant un peu plus les foudres des supporters ajacciens. Mais la fin du match approchant, à peine entré en jeu Mattéo Tramoni provoquait un penalty. Gaëtan Courtet ne tremblait pas et égalisait (2-2, 86e). Les Havrais terminaient à dix, après l’expulsion de Yacouba Coulibaly (87e).

Guingamp accroché, Clermont premier leader

Au Stade de Roudourou, Patrice Lair aura lui pu profiter d’un travail de sa recrue aveyronnaise Jeremy Mellot, auteur de l’ouverture du score de l’En Avant de Guingamp face au Grenoble Foot 38 (1-0, 22e). Sur penalty, Nolan Roux butait ensuite sur Brice Maubleu mais Yeni N’Gbakoto suivait et doublait la mise pour les Bretons (2-0, 31e). Dans le deuxième acte, la connexion suisse du GF38 renversait la situation. Une hésitation de Caillard permettait à Charles Pickel, de réduire le score (2-1, 51e), avant que Moussa Kalilou Djitte, 19 ans, arrivé de Sion cet été, n’égalise d’une frappe dans la surface (2-2, 58e). L’EAG parvenait à reprendre l’avantage grâce à Bryan Pelé, auteur d’une frappe enroulée sublime (3-2, 71e), mais Djitte signait un doublé dans la foulée (3-3, 72e), grâce à la deuxième passe décisive de la soirée de Terell Ondaan. Deuxième relégué cette saison, le Stade Malherbe de Caen ramenait le point du match nul de Sochaux (0-0), qui perdait son gardien international Espoirs Maxence Prévot, touché dans une sortie, dès la 22e minute.

La réussite fut cette fois présente chez Laurent Batlles, pour ses débuts sur le banc de l’ESTAC, du côté de Niort. Un penalty transformé par Yoann Touzghar suite à une faute du gardien Quentin Braat (0-1, 41e) et une frappe pleine lucarne de Bryan Mbeumo (0-2, 54e) faisaient le bonheur des Aubois. Au Stade Gabriel-Montpied, 10e du dernier exercice de Ligue 2, le Clermont Foot se défaisait de Châteauroux grâce à Alassane N’Diaye, buteur avec de la réussite (1-0, 8e) et à la jeune recrue autrichienne Adrian Grbic, qui signait un doublé (2-0, 54e, 3-0, 83e, s.p). Les Auvergnats devenaient les premiers leaders de cette nouvelle saison de Ligue 2. Au stade Pierre Brisson de Beauvais, qui hébergeait le Red Star l’an passé, le promu Chambly accueillait lui Valenciennes. Et pour leur tout premier match en professionnel, les Oisiens s’en remettaient à leur défenseur Thibault Jaques, buteur sur penalty (61e), pour accrocher un succès historique (1-0). Il n’y avait pas de but à Marcel-Picot, pour la première de Jean-Louis Garcia sur le banc de Nancy, face à l’US Orléans (0-0).

Les résultats de la 1ère journée de Ligue 2 :

AC Ajaccio 2 - 2 Le Havre AC : Courtet (5e, 83e s.p) pour l’AC Ajaccio ; Kadewere (72e, s.p, 76e) pour Le Havre.

FC Chambly 1 - 0 Valenciennes FC : Jaques (61e, s.p) pour Chambly.

Clermont Foot 3 - 0 Châteauroux : N’Diaye (8e), Grbic (54e, 83e, s.p) pour Clermont.

EA Guingamp 3 - 3 Grenoble Foot 38 : Mellot (22e), N’Gbakoto (31e), Pelé (71e) pour Guingamp ; Pickel (51e), Djitte (58e, 72e) pour Grenoble.

AS Nancy Lorraine 0 - 0 US Orléans

Chamois Niortais 0 - 2 ESTAC Troyes : Touzghar (41e, s.p), Mbeumo (54e) pour Troyes.

Rodez Aveyron Football 2 - 0 AJ Auxerre : Bonnet (1e), Henry (19e) pour Rodez.

FC Sochaux-Montbéliard 0 - 0 SM Caen

Samedi, 15h00

Le Mans FC - RC Lens

Lundi, 20h45

FC Lorient - Paris FC

