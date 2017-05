En ne parvenant pas à faire mieux que 0-0 au stade du Moustoir dimanche soir face à Troyes, Lorient a scellé sa descente en Ligue 2. Malgré une belle remontée au classement en 2e partie de saison, sous les ordres de Bernard Casoni, les Merlus ont mal terminé le championnat, s’obligeant à jouer ce barrage finalement fatal. Fatal aussi pour Bernard Casoni, qui s’est vu signifier, par le président Loïc Féry, la fin de son aventure en Bretagne.

C’est ce qu’annonçait en tout cas Ouest France il y a quelques heures, évoquant un point presse de Féry aux alentours de 18h30. Il pourrait même annoncer le nom du successeur de Casoni. En effet, le FC Lorient a communiqué la nouvelle il y a quelques instants. Et c’est Mickaël Landreau, ancien gardien de Nantes, du PSG ou encore de Lille et Bastia, qui va tenter de faire remonter le plus vite possible les Merlus en Ligue 1. Il a signé un contrat de 4 ans dont une année en option.

L’ancien gardien international, qui était devenu entraîneur adjoint au Paris FC ces dernières semaines, va vivre sa première expérience de coach d’une équipe première au niveau professionnel. Il officiait jusque-là en tant que consultant du Canal Football Club et commentait des matches de Ligue 1 régulièrement, sans jamais cacher son désir d’entraîner un jour. C’est visiblement Lorient qui lui permet de faire ses débuts en tant qu’entraîneur principal, avec un beau challenge à la clé. Reste à savoir avec quel effectif, puisque de nombreux éléments devraient quitter le club dans les prochaines semaines.