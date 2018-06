Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Sénégal - Colombie ?

M'Baye Babacar Niang avec 1 but, Moussa Wagué avec 1 but et Sadio Mané avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Sénégal dans la compétition Coupe du Monde avant la rencontre Sénégal contre Colombie tandis que Juan Fernando Quintero Paniagua avec 1 but, Juan Guillermo Cuadrado Bello avec 1 but et Radamel Falcao García Zárate avec 1 but sont les top buteurs adverses pour Colombie.