Quels sont les joueurs en forme pour le match Pays-Bas - France ?

Ryan Guno Babel avec 1 but, Georginio Wijnaldum avec 1 but et Memphis Depay avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Pays-Bas dans la compétition UEFA Nations League avant la rencontre Pays-Bas contre France tandis que Antoine Griezmann avec 2 buts, Kylian Mbappé Lottin avec 1 but et Olivier Giroud avec 1 but sont les top buteurs adverses pour France.