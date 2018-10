Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Astana - Stade Rennais ?

Pedro Henrique Konzen Medina da Silva avec 1 but, Roman Murtazayev avec 1 but et Marin Aničić avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Astana dans la compétition UEFA Europa League avant la rencontre Astana contre Stade Rennais tandis que Ismaïla Sarr avec 1 but et Hatem Ben Arfa avec 1 but sont les top buteurs adverses pour Stade Rennais.