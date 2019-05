Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Mali -20 - France U-20 ?

Aboubacar Dit Boubou Konte avec 1 but, Mohamed Camara avec 1 but et Boubacar Traore avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Mali -20 dans la compétition Championnat du monde espoirs avant la rencontre Mali -20 contre France U-20 tandis que Youssouf Fofana avec 1 but, Mickaël Cuisance avec 1 but et Dan-Axel Zagadou avec 1 but sont les top buteurs adverses pour France U-20.