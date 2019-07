Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Madagascar - Tunisie ?

Charles Carolus Andriamatsinoro avec 2 buts, Anicet Abel Andrianantenaina avec 1 but et Ibrahim Samuel Amada avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Madagascar dans la compétition Coupe d'Afrique des Nations avant la rencontre Madagascar contre Tunisie tandis que Youssef Msakni avec 1 but, Taha Yassine Khenissi avec 1 but et Wahbi Khazri avec 1 but sont les top buteurs adverses pour Tunisie.