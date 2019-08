Suivez en live commenté sur Foot Mercato, le match de Premier League entre Wolverhampton Wanderers et Manchester United. Ce match aura lieu le 19 août 2019 à 21:00. Retrouvez toutes les actions chaudes, les stats, les compositions, les buts, les commentaires de nos journalistes pour vivre la rencontre comme si vous y étiez. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté Facebook de Foot Mercato !

Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Wolverhampton Wanderers - Manchester United ?

Aucun joueur de Wolverhampton Wanderers n'a encore marqué dans la compétition Premier League avant la rencontre Wolverhampton Wanderers contre Manchester United tandis que Marcus Rashford avec 2 buts, Daniel James avec 1 but et Anthony Martial avec 1 but sont les top buteurs adverses pour Manchester United.