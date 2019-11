Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Lokomotiv Moscou - Juventus ?

Grzegorz Krychowiak avec 1 but, Aleksey Miranchuk avec 1 but et Dmitri Barinov avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Lokomotiv Moscou dans la compétition Ligue des champions avant la rencontre Lokomotiv Moscou contre Juventus tandis que Paulo Bruno Exequiel Dybala avec 2 buts, Juan Guillermo Cuadrado Bello avec 1 but et Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro avec 1 but sont les top buteurs adverses pour Juventus.