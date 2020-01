Formes

Bertrand Isidore Traoré avec 2 buts, Martin Terrier avec 1 but et Jean Lucas de Souza Oliveira avec 1 but sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Olympique Lyonnais dans la compétition Coupe de la Ligue avant la rencontre Olympique Lyonnais contre Brest tandis que Irvin Cardona avec 1 but, Gaëtan Charbonnier avec 1 but et Samuel Grandsir avec 1 but sont les top buteurs adverses pour Brest.