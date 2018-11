Alexis Sanchez est régulièrement au cœur des rumeurs de l’autre côté de la Manche. Il y a peu, plusieurs tabloïds anglais évoquaient déjà un intérêt du joueur chilien pour le Paris Saint-Germain, qui serait sa destination préférée. Par le passé, le club francilien avait déjà tenté de s’offrir le joueur de Manchester United, sans succès. Aujourd’hui, c’est le sérieux The Times qui affirme que l’ancien du Barça et d’Arsenal souhaite quitter Old Trafford, où il n’a pas su rééditer ce qu’il avait pu faire du côté de Londres, les pépins physiques à répétition n’aidant clairement pas. Son agent Fernando Felicevich a d’ailleurs déjà lancé les grandes manœuvres pour trouver un nouveau point de chute à son client.

Et Alexis Sanchez a un souhait : rejoindre le Paris Saint-Germain. Le joueur, pas à l’aise à Manchester, veut partir, et du côté du club de la capitale française, on semble toujours intéressé par le Tocopillano. Seulement, tout dépendra de la volonté - ou non - des Red Devils. José Mourinho ne serait lui pas satisfait des prestations de son joueur, et ce même s’il a tout fait pour le remettre sur les bons rails. Il ne serait d’ailleurs pas totalement intégré dans le vestiaire, et certains joueurs n’aimeraient pas sa tendance à demander la balle trop souvent sur le terrain. De Gea, Mata et Lukaku seraient les seuls joueurs avec qui il aurait une vraie relation dans le vestiaire mancunien.

Reste cependant à voir si, même en cas de feu vert de Manchester United, le PSG peut se permettre de dépenser un montant a priori assez élevé pour le joueur, d’autant plus que le leader du championnat de France a d’autres postes prioritaires à renforcer, comme le milieu de terrain. Alexis Sanchez ne serait d’ailleurs probablement pas un titulaire indiscutable aux avant-postes parisiens compte tenu du beau monde sur lequel Thomas Tuchel peut s’appuyer pour composer son attaque. Affaire à suivre...