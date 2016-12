André Ayew (27 ans) garde toujours l’OM dans son cœur. Un an et demi après avoir quitté la Canebière pour rejoindre les joutes de Premier League sous le maillot de Swansea dans un premier temps, puis de West Ham depuis cet été, le Ghanéen n’en oublie pas pour autant d’où il vient. Formé au club, il suit particulièrement l’actualité olympienne, lui qui revient de blessure. Il estime qu’avec Frank McCourt, Marseille peut revenir au plus niveau.

« Je pense tout le temps aux supporters. Ça fait partie de ma vie et de moi. Je regarde tout le temps les matches » entame le joueur dans un entretien accordé à SFR Sport. Il s’est ensuite félicité que le club ait pris un virage avec l’arrivée de l’investisseur américain. « L’OM sera toujours attractif, qu’il y ait de l’argent ou pas. Après, il y aura un niveau de joueurs que tu peux avoir ou pas. Aujourd’hui avec ce qu’on entend, si ça suit, c’est bénéfique pour toute la ville et le club. Marseille, c’est quelque chose d’unique. »

Il a conseillé Gomis de venir à Marseille

Si à l’inverse de Dimitri Payet, son coéquipier chez les Hammers, il n’a pas déclaré qu’il réfléchirait un jour à un retour au Vélodrome, le milieu offensif reconnait qu’il a joué un tout petit rôle dans le nouveau visage de l’OM. Joueur de Swansea l’an passé en compagnie d’un certain Bafé Gomis, il a déclaré avoir encouragé l’attaquant de venir à Marseille, lui qui avait besoin de se relancer après deux exercices compliqués en Angleterre. Ayew semble ravi pour son ancien coéquipier qui revit à Marseille avec ses 10 buts en 18 rencontres de Ligue 1 et un brassard de capitaine autour du bras.

« On se connaissait déjà avant que je signe à Swansea. On est devenu très proche. Il m’a beaucoup aidé quand je suis arrivé. Il m’a demandé ce que j’en pensais (de l’OM, Ndlr). Ce que nous nous étions dit, c’est ce qui est en train de se passer. Je suis très content pour lui. Il a passé deux saisons pas toujours faciles avec des hauts et des bas car parfois, c’est lui qui nous tenait. C’est un très grand attaquant, il a fait beaucoup de choses en Ligue 1. Il est le meilleur buteur en activité du championnat. Il continue à mettre ses buts. Aujourd’hui, il est capitaine de l’OM. Ce n’est pas un petit rôle, je sais de quoi je parle. Il est en train de faire du bon boulot. J’espère qu’ils vont continuer comme ça. » Des déclarations qui ne laisseront pas insensible le principal intéressé.