Un derby londonien important pour les places européennes. Dans le cadre de la 23e journée de Premier League, Chelsea va effectuer un court déplacement. Le club du sud de Londres va en effet se rendre un peu plus au nord de la capitale anglaise pour défier Arsenal à l’Emirates Stadium. Pour ce choc très attendu par les fans de football, l’enjeu est très important en ce début d’année. Cinquième avec 41 points, les Gunners ont l’occasion de revenir à trois unités des Blues (47 pts) en cas de victoire, alors que ces derniers peuvent prendre leurs distances et même doubler Tottenham (48 pts), qui défiera Fulham dimanche (17h).

Pour tenter de remporter les trois points de la victoire, chaque entraîneur devrait sortir l’artillerie lourde. Une semaine après la défaite face à West Ham (0-1), Unai Emery devrait encore opter pour une formation en 3-4-3. Malgré la future retraite de Petr Cech, Bern Leno devrait conserver sa place dans les cages, lui qui a été titulaire lors des quinze derniers matches de PL. La défense à trois devrait rester la même, avec Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos et Laurent Koscielny alignés. De retour de blessure le week-end dernier, Hector Bellerin pourrait retrouver lui retrouver une place de titulaire à droite, alors que Sead Kolasinac devrait enchaîner à gauche.

Un XI identique pour Maurizio Sarri ?

Dans l’entrejeu, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait lancer d’entrée Lucas Torreira, qui évoluerait donc aux côtés du Suisse Granit Xhaka. Absent depuis plusieurs rencontres, Mesut Özil devrait effectuer son retour dans le onze de départ, comme l’a expliqué son entraîneur en conférence de presse jeudi. Enfin, le duo d’attaque pourrait être le même, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. En face, Maurizio Sarri risque d’aligner la même équipe que face à Newcastle (victoire 2-1). Dans le but des Blues, le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga pourrait donc enchaîner.

Alors que Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso devraient occuper les couloirs en défense, Antonio Rüdiger et David Luiz prendraient eux place en charnière centrale. Jorginho devrait quant à lui être aligné en tant que sentinelle avec N’Golo Kanté et Mateo Kovacic juste au-dessus dans l’entrejeu. Sur le plan offensif, le technicien italien devrait encore se passer d’Olivier Giroud ou Alavaro Morata pour aligner Eden Hazard comme faux numéro 9, avec Willian et Pedro sur les côtés. Réponse dans quelques heures avec les compositions officielles, mais le spectacle devrait en tout cas être au rendez-vous à l’Emirates Stadium.