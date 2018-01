Les rencontres entre les deux formations sont bien souvent disputées. Sur les deux dernières confrontations, aucune des deux équipes n’est sortie vainqueur de l’affrontement sauf au Community Shield, mais il y a eu besoin de prolongation. Ainsi, Chelsea et Arsenal avaient l’occasion de se disputer l’hégémonie de Londres ce mercredi soir pour le compte de la 22e journée de Premier League. Quasiment aucune surprise pour Wenger, hormis l’absence de Koscielny et encore moins pour Antonio Conte qui alignait Alvaro Morata en pointe et toute son équipe type dont N’Golo Kanté et Tiémoué Bakayoko.

On allait en plus assister à une superbe première période qui allait être un duel de gardien ! Mais avant cela, Alvaro Morata, après une erreur de Chambers, se présentait seul devant Cech, mais ouvrait trop son pied et ne cadrait pas sa tentative (14e). Presque dans la foulée, l’Espagnol était trop court pour reprendre un bon centre au premier poteau de Moses (15e). La réponse des Gunners n’allait pas se faire attendre. Alexis Sanchez, après un beau mouvement collectif, tombait sur un incroyable Courtois qui propulsait le ballon contre son poteau droit puis le gauche (17e). Courtois, encore lui, s’imposait devant Lacazette qui s’était joué, sur un pivot, de Cahill (23e). Mais Petr Cech n’était pas en reste non plus puisqu’il sortait une tentative de Bakayoko (27e) avant de voir la tentative de Fabregas, bien servi d’une sublime talonnade d’Hazard, s’envoler dans les cieux londoniens. À la pause les deux formations étaient encore dos à dos.

Les gardiens ont sorti le grand jeu

Au retour des vestiaires, l’intensité ne baissait pas de pieds et les duels rugueux s’intensifiaient. Eden Hazard, d’une belle frappe puissante, obligeait Cech à se déployer, mais le ballon revenait vers Bakayoko qui centrait pour Marcos Alonso dont la tête était une nouvelle fois repoussée par le portier tchèque (50e). Une nouvelle fois, les Gunners n’allaient pas tarder à réagir, sur un beau mouvement, Lacazette se retrouvait, légèrement excentré, face à Courtois, mais une nouvelle fois le gardien belge remportait le duel (52e). Autour de l’heure de jeu, les deux équipes avaient un peu plus de mal à mettre du rythme dans une rencontre extrêmement intense jusque-là.

Mais ce n’était que partie remise puisque les Gunners allaient trouver la faille. Sur une tentative de passe d’Holding, Morata déviait le cuir qui revenait dans les pieds de Jack Wilshere qui propulsait une frappe surpuissante dans la lucarne de Thibaut Courtois (1-0, 63e). Dans la foulée, Courtois empêchait Alexandre Lacazette de marquer le but du break d’une sublime parade (64e). Cette rencontre devenait absolument folle ! Eden Hazard dans la surface provoquait une faute d’Hector Bellerin (66e). Le Belge ne se privait pas pour égaliser en tirant fort au milieu du but (1-1, 67e). Bien lancé par Fabregas, Alvaro Morata se jouait physiquement de Chambers, mais ratait sa balle piquée (70e). Mais il semblait écrit que Chelsea allait reprendre l’avantage. Sur un bon changement d’aile de Willian, rentré en jeu peu avant, Zappacosta se jouait de son adversaire et centrait fort pour Marcos Alonso qui propulsait le ballon au fond des filets (1-2, 84e). Mais c’était encore loin d’être fini. Suite à une relance ratée de Marcos Alonso, Hector Bellerin envoyait une sublime frappe dans la lucarne de Courtois impuissant (2-2, 90e +2). Dans la foulée, Azpilicueta envoyait un amour de ballon vers Morata qui butait sur Cech puis Zappacosta voyait sa frappe heurter la barre transversale (90e +3). Les deux équipes se quittent une nouvelle fois sur un match nul et ne progressent pas au classement.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Hazard (7,5) : Eden Hazard est fidèle à lui-même. Quand il a des jambes, et c’était le cas ce soir, il fait d’énormes différences. Son duo avec Morata est encore perfectible, mais il fait du bien à la formation de Conte. Il s’est attelé à essayer de contourner le bloc d’Arsenal latéralement par des dribbles ou par des passes. Il aurait pu offrir une passe décisive à Fabregas, mais l’Espagnol a envoyé sa tentative dans les airs. Dans une première période particulièrement pauvre collectivement de Chelsea, c’est lui qui a tiré son épingle du jeu. Aurait pu ouvrir le score sur une belle frappe (50e). Il obtient (66e) et transforme un penalty (67e). Remplacé par Willian (82e) qui est au départ de l’action du deuxième but avec un changement d’aile (84e)

Arsenal :

- Cech (6,5) : si les Gunners ont su prendre un point ce soir, c’est en grande partie grâce à cet homme. Il s’est montré décisif à de nombreuses reprises, en réalisant plusieurs sauvetages. Sur le seul tir cadré de Chelsea en première mi-temps, il s’impose d’une main ferme sur le tir de Bakayoko (27e). Il est l’auteur d’une double parade décisive devant Eden Hazard, puis sur une tête de Marcos Alonso (50e) alors que le score était de 0-0. Il ne peut rien sur le penalty d’Hazard (67e), parfaitement pris à contre-pied par le Belge. Sur le deuxième but des Blues, il est abandonné par sa défense. Le portier de 35 ans sauve son équipe avec une dernière parade décisive devant Morata (93e).

- Chambers (3,5) : Certainement le plus mauvais Gunners ce soir sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Énormément de pertes de balle à mettre à son actif, qui ont pour la plupart débouché sur des actions dangereuses. Il a beaucoup souffert face à Alvaro Morata, totalement dépassé dans l’engagement physique, et pris de vitesse (14e, 70e). Remplacé par Théo Walcott à la 87e.

- Mustafi (5,5) : patron de la défense en l’absence de Kocielny, la tour de contrôle allemande s’est montrée plutôt solide. Coupable toutefois de quelques erreurs de placement, notamment lorsqu’il s’agissait de jouer le hors-jeu. À créditer d’une belle intervention à la 29e minute sur un tir d’Hazard.

- Holding (4,5) : le jeune défenseur anglais s’est contenté de faire le strict minimum en première mi-temps, à savoir faire tourner le ballon. Il est coupable d’un mauvais placement à la 35e minute, dont Bakayoko a failli profiter. En deuxième mi-temps, Arsenal a beaucoup moins eu le ballon, ce qui l’a grandement mis en difficulté. Il écope d’un carton jaune à la 53e.

- Bellerín (5) : un match plus que mitigé pour le latéral droit espagnol. Quelques bons débordements à mettre à son actif, mais trop peu de centres réussis. Il réalise une faute évitable sur Eden Hazard, ce qui amène un penalty (66e). Il se rattrape de son erreur grâce à un but égalisateur sur une belle demi-volée du droit.

- Wilshere (6,5) : l’enfant des Gunners est bel est bien de retour. Très disponible, l’international anglais a parfaitement su diriger le jeu des siens avec des passes qui ont cassé les lignes adverses. Parfois trop agressif, il est sanctionné d’un carton jaune à la 31e minute à la suite d’un tacle en retard sur Fabregas. Il est récompensé de son superbe match par un but grâce à une sublime frappe en bout de course du pied gauche qui rentre grâce au poteau gauche (63e).

- Xhaka (5,5) : du bon et du moins bon. Lors de la première mi-temps, le Suisse s’est montré plutôt disponible, avec des transversales à l’arrêt dont lui seul a le secret. Il est moins en vue en seconde mi-temps lorsque Chelsea reprend la possession du ballon.

- Maitland-Niles (6) : le jeune Anglais de 20 ans a été l’un des meilleurs Gunners ce soir. Le danger est essentiellement venu du côté gauche lors de la première mi-temps. Bien présent offensivement, il a amené le danger dans son couloir grâce à son énergie débordante. Il est l’auteur d’une superbe intervention défensive à la 68e, qui enlève une balle de but à Bakayoko.

- Özil (6) : quand Arsenal à la possession de balle, tout roule pour Özil. Cela s’est notamment vu en première mi-temps. L’Allemand a failli ouvrir le score sur une frappe du gauche qui est venu flirter avec le poteau de Courtois (39e). Il a clairement baissé son rythme lorsque Chelsea a repris le contrôle du match, grâce à l’impact physique de Drinkwater.

- Lacazette (6) : l’international français a buté sur un grand Thibault Courtois ce soir. Il reste sur une mauvaise spirale puisque c’est son septième match sans marquer. Généreux dans l’effort, auteur d’un pressing permanent, il a parfaitement su jouer son rôle de pivot lorsque Arsenal avait le ballon. Lacazette enrhume Cahill d’un superbe contrôle orienté, mais son tir à à ras de terre est sorti par le portier Belge (23e). Il élimine une fois de plus son adversaire du soir à la 65e, mais bute sur un Courtois sorti rapidement à sa rencontre. Il est remplacé par Danny Welbeck à la 80e minute, qui n’a pas eu le temps de se créer d’occasion dangereuse.

- Sánchez (5,5) : l’attaquant chilien a eu des difficultés à se montrer dangereux ce soir. Il a failli ouvrir le score à la 16e minute, mais Courtois s’est magnifiquement détendu pour envoyer sa frappe sur le poteau. Comme ses compères en attaque, il a eu énormément de mal à prendre le dessus sur la défense des Blues en seconde période. On attend clairement plus d’un joueur de son talent dans un match de ce niveau.

Chelsea :

Courtois (6,5) : le portier de Chelsea a été gigantesque en première période ! Sur une tentative de Sanchez il a repoussé le ballon sur son poteau avant qu’il ne frappe l’autre et il s’est aussi imposé au-devant d’Alexandre Lacazette. Si Chelsea arrive à 0-0 à la pause c’est en grande partie grâce à lui. Rebelote en deuxième période en s’imposant devant Lacazette (52e). Il ne peut absolument rien sur le but de Jack Wilshere (63e), mais sort une nouvelle parade stratosphérique devant Lacazette (64e). Il ne peut à nouveau rien sur le but de Bellerin.

Azpilicueta (5,5) : l’Espagnol est désormais très à l’aise dans ce rôle de défenseur côté droit dans une défense à trois. Sauf que lors de la première période, toutes les occasions des Gunners sont arrivées de son côté où il n’a pas vraiment été aidé par son piston droit Vitcor Moses. Il avait l’air bien plus serein en seconde période, peut-être dû au fait que les Blues jouaient un peu plus haut sur le rectangle vert

Cahill (6,5) : en tant que patron de la défense, il a été plutôt bon. Surtout lorsqu’il s’agissait de venir presser haut Alexandre Lacazette qui voulait s’extirper de son marquage. Il se fait avoir qu’une seule fois en première période, sur un joli mouvement en pivot du Français qui butait sur Courtois. Toujours aussi combatif en deuxième période, il est le vrai patron de la défense.

Christensen (6) : le Danois n’a pas eu beaucoup de travail à faire en première période tant les offensives des hommes d’Arsène Wenger sont passées de l’autre côté. Toutefois, il a été tout à fait à l’aise dans les airs, remportant la très grande majorité de ses duels. Il enlève une balle de but à Alexis Sanchez en étant bien placé sur un centre d’Özil (62e).

Marcos Alonso (6) : le pendant de Victor Moses côté gauche s’est montré à son aise offensivement puisque défensivement il a bien bloqué son couloir lors des rares fois où les joueurs d’Arsenal sont passés par là. Il a aussi envoyé un coup franc de peu au-dessus des buts de Cech. Place une belle tête repoussée par Cech (50e). On aurait dit qu’il ne fatiguait point, continuant à monter lorsqu’il le pouvait. Il inscrit le deuxième but des siens, offrant la victoire aux Blues (84e)

Fabregas (6) : c’est très compliqué de faire bonne figure lorsqu’on a, à ses côtés, N’Golo Kanté tant le Français fait tout au milieu. Il s’est donc attelé à se battre pour bloquer Alexis Sanchez et surtout utiliser sa qualité de passe pour envoyer sur orbite Moses, Hazard et Morata. Il envoie sa tentative au-dessus en fin de première période. Il aurait pu offrir une passe décisive à Morata (70e). Remplacé par Danny Drinkwater (71e) qui a essayé d’aider N’Golo Kanté à la récupération.

Kanté (7) : c’est toujours un régal de voir le milieu de terrain de Chelsea. Il est absolument partout. Il court beaucoup, se bat sur chaque ballon et ne s’avoue jamais vaincu. Il est le garant de l’équilibre de la formation d’Antonio Conte et il a encore été très grand pour ce derby londonien. Toujours aussi fabuleux en deuxième période, il a récupéré un nombre incalculable de ballons.

Bakayoko (5) : à l’instar de Fabregas, il a fait pâle figure à côté de N’Golo Kanté. Pourtant, tout n’est pas à jeter dans sa copie de match. Il aurait pu peut-être mieux anticiper une belle ouverture de Fabregas dans la surface dans laquelle il s’était retrouvé absolument seul. Un peu absent des débats au milieu de terrain. Un peu de mieux en deuxième période, il n’a toutefois pas vraiment pesé sur le jeu des siens.

Moses (3) : contrairement à Marcos Alonso de l’autre côté, le piston droit n’a pas vraiment été à son aise. Les Gunners l’ont vite compris et ont effectué la grande majorité de leurs offensives dans son dos. Offensivement, il n’a fait qu’un seul centre intéressant en première période pour Morata. Moins bien ce jour, il est remplacé par Davide Zappacosta (56e). L’Italien s’est montré bien plus à son aise que Moses multipliant les montées tranchantes et les actions défensives de classe. Il offre, d’un magnifique centre à raz de terre au premier poteau, le deuxième but de Chelsea signé Marcos Alonso (84e). Il trouve la transversale en toute fin de match (90e +3).

Hazard (7,5) : voir ci-dessus.

Morata (3,5) : l’Espagnol est en forme, mais il a manqué de beaucoup de choses en première période. Tout d’abord de lucidité puisqu’il ouvre trop son pied en face à face avec Cech. Ensuite de vivacité sur un centre au premier poteau de Moses. Et enfin d’impact dans ses duels aériens qu’il a quasiment tous perdus dans le premier acte. Pas mieux en deuxième période où, après s’être joué de Chambers, l’Espagnol manquait sa tentative de balle piquée (70e). Il rate une incroyable occasion à la fin du match (90e +3).