Ne cherchez pas de belles unes parlant de mercato, la presse anglaise ne parle que du but d’Olivier Giroud ce lundi matin. Son coup du scorpion face à Crystal Palace, inscrit le 1er janvier, est déjà considéré comme un favori pour être désigné plus beau but de la saison, quelques jours après une réalisation quasi similaire de Henrikh Mkhitaryan. D’ailleurs, c’est un débat qui agite les médias britanniques : lequel des deux est le plus beau ? Sur le Daily Mirror, ils sont 54 % à préférer celui de Giroud.

Olivier Giroud a lui aussi tranché, dans les colonnes de L’Équipe, rappelant que l’Arménien de Manchester United était en position illicite au moment de recevoir le ballon. « Oui, il est hors jeu et il n’a pas la barre rentrante (rires). Dans le vestiaire, des gars me chambraient et disaient que celui de Mkhitarian était plus beau, mais non, c’est le mien le plus beau ! ». « C’est un des plus beaux buts que j’ai jamais vus, la surprise et le geste spectaculaire font partie de la beauté », a glissé de son côté Arsène Wenger, l’entraîneur des Gunners, dont l’avis est bien sûr partagé par les journaux anglais

La presse anglaise éblouie

« Le but de Giroud, c’est tout le football. Un but qui défie les lois de la gravité et la logique et qui va rester dans les mémoires », s’enflamme le Daily Telegraph, tandis que le Daily Mail le qualifie de « chef-d’oeuvre ». « Finition de classe mondiale signée Giroud. Il a marqué un but qui va déjà concourir pour le plus beau de la saison », peut-on lire sur Skysports. Le consultant star Gary Neville a lui parlé d’ un des « plus beaux buts » qu’il a vus.

Avec ce nouveau but (le 5e de la saison), Olivier Giroud a démontré toute son importance au sein des Gunners malgré la perte de son statut de titulaire en début de saison, au profit d’Alexis Sanchez. Agacé par ce traitement, il a répondu en se montrant décisif à plusieurs reprises (et notamment contre Manchester United). Résultat, il vient d’enchaîner deux matches comme titulaire, avec à chaque fois un but décisif (1-0 contre WBA et 2-0 contre Crystal Palace). Hier, il a ajouté la beauté à l’efficacité dont il fait preuve.