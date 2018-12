« Je ne les pensais pas capables d’une telle performance, avec autant d’énergie ». Sur le plateau de Sky Sports, le consultant et ancien joueur de Manchester United Gary Neville a exprimé son admiration face à la prestation des Gunners lors du derby du nord de Londres contre Tottenham. En sous-entendant aussi à quel point ils avaient évolué sous la houlette d’Unai Emery. Ce que l’entraîneur espagnol n’a pas réussi à faire au PSG, se heurtant à certains joueurs récalcitrants, il est en train d’y parvenir avec Arsenal. Pressing constant et agressif, verticalité dans le jeu, latéraux offensifs, on retrouve les principes énoncés par le coach ibérique dans le jeu des Gunners.

Face à Tottenham dimanche, les supporters présents à l’Emirates Stadium ont rugi de plaisir devant la débauche d’énergie de leurs joueurs, à l’image du milieu défensif Lucas Torreira, récompensé par un but en fin de rencontre. Unai Emery est considéré comme le grand vainqueur du derby. Bien sûr, il y a la victoire, nette (4-2), mais aussi la manière, alors qu’il avait de nouveau réalisé des choix forts. Mesut Özil, laissé sur le banc le week-end précédent contre Bournemouth, n’était cette fois-ci pas dans le groupe, officiellement en raison de douleurs au dos. Aaron Ramsey, qui ne sera pas prolongé, et Alexandre Lacazette étaient eux sur le banc de touche au démarrage de la rencontre. Dominateurs, les Gunners étaient pourtant menés à la pause par des Spurs très réalistes. Le double coaching d’Emery à la mi-temps a porté ses fruits, puisque Ramsey a offert deux passes décisives et Lacazette a inscrit le 3e but des siens.

Emery a mobilisé tout son groupe

C’est là l’un des succès d’Emery, féru des bienfaits de la concurrence : il réussit à garder un maximum d’éléments concernés, malgré des cas particuliers. On pense forcément à Ramsey, auteur d’une superbe deuxième période dimanche alors qu’il est déçu de ne pas être prolongé. Lucas Torreira, étincelant, a lui dû patienter plusieurs semaines avant de devenir titulaire et il enchaîne les bonnes prestations depuis plusieurs semaines. Enfin, Emery tire profit de la réussite de Pierre-Emerick Aubameyang, totalement adapté à la Premier League désormais. Le voilà seul meilleur buteur de la Premier League, avec 10 buts au compteur grâce à son doublé face à Tottenham. Le Gabonais est moins mis en avant, de l’autre côté de la Manche, que Harry Kane ou Sergio Agüero mais c’est bien lui qui les domine pour l’instant.

La victoire face aux Spurs a permis aux Gunners de les doubler au classement, grâce à la différence de buts. Elle les a aussi rapprochés de Chelsea, un petit point devant. Clairement, sous la houlette d’Unai Emery, Arsenal revient dans la cour des grands en Angleterre. Avec un gardien solide, des latéraux plus saignants (comme Bellerin, qui se rapproche de son meilleur niveau), un milieu enfin agressif et une attaque efficace, le club londonien dispose des armes nécessaires pour se battre le plus longtemps possible pour une place de prestige.