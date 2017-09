Nike profite de l’ouverture de la Ligue des Champions pour sortir les maillots third de ses plus éminents représentants. Un tour de la nouvelle tunique de Chelsea d’entrer en scène. Les Blues porteront du noir pour cette saison 2017/2018. Rappelons que le maillot 2017-18 domicile de Chelsea est en bleu et le maillot 2017-18 extérieur de Chelsea est en blanc. Le club de Londres retrouve la Ligue des Champions cette saison avec un nouvel équipementier.

Après plusieurs années de collaboration avec la firme allemande Adidas, Chelsea s’est engagé avec la marque américaine Nike en 2017. L’entreprise à la virgule s’est inspirée des autres maillots thrid des Blues au niveau de la couleur. Pour cette saison 2017/2018, la troisième tunique est en noir avec des bandes bleu ciel au niveau des épaules. La marque à la virgule est colorée en bleu et le sponsor Yokohama Tyres est placé au centre et a remplacé Samsung en 2015.

Par rapport au maillot third de la saison dernière, le jaune a disparu et le logo du club avec des lions imprimés partout et en transparent dans le maillot 2016/2017 a été retiré. Aucun design n’a été affiché dans celui de la saison 2017/2018, la simplicité a été privilégiée. Eden Hazard, Willian et Gary Cahill apprécieront de l’arborer.