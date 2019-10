À Chelsea, on ne touche pas à N’Golo Kanté. Tel un joyau inestimable, l’international français incarne l’excellence depuis maintenant plusieurs années. Et le nouveau manager des Blues Frank Lampard a rapidement érigé en figure de proue le champion du Monde 2018. Bichonné par le manager anglais depuis son intronisation à Chelsea, Kanté n’a pu être utilisé qu’avec parcimonie en ce début de saison. La faute à une entorse de la cheville qui a freiné l’ascension du milieu tricolore.

Convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour les confrontations face à l’Islande et à la Turquie, l’ancien joueur de Leicester a rechuté juste avant le coup d’envoi en Islande. Il n’en fallait pas plus pour provoquer le courroux de Frank Lampard, passablement irrité par la gestion de son joueur par le staff technique des Bleus. Il faut dire qu’après cette alerte, Kanté est resté avec la sélection française et a même pris place sur le banc des remplaçants au Stade de France face à la Turquie. Une décision fustigée par l’ancien international anglais qui estime que le natif de Paris aurait tout simplement dû rentrer à Londres pour se soigner.

Frank Lampard ne digère pas la gestion du cas Kanté

Résultat, N’Golo Kanté ne disputera pas la rencontre de Premier League face à Newcastle prévue samedi. Une bien mauvaise nouvelle qui a fait sortir de ses gonds Lampard en conférence de presse. « Nous ne l’avons récupéré qu’après le deuxième match face à la Turquie et il n’est pas prêt pour samedi. Je sais que par le passé, Didier Deschamps a parlé du cas Giroud avec humour. Mais celui de Kanté ne me fait pas rire, puisque nous avons communiqué avant la trêve internationale car il était blessé et qu’il n’était donc pas souhaitable que N’Golo parte en sélection », estime ainsi le coach de Chelsea qui a clairement manifesté sa désapprobation sur cette situation. Avant de rentrer encore un peu plus sur les détails concernant les choix effectués par le staff médical français pendant le dernier rassemblement.

« Après le premier match, quand il n’a finalement pas pu jouer, il a ensuite passé un test de condition physique la veille du deuxième match. Il était clair qu’il ne pouvait pas jouer. Il a ensuite pris place sur le banc le soir du match face à la Turquie. Donc ce n’est pas de la communication, ce n’est pas tellement drôle. C’est plus pour Kanté, car ce n’est pas un joueur inexpérimenté, il a remporté la Coupe du Monde. C’est un joueur fantastique. Je pense que cela aurait pu être mieux géré c’est certain », confie Frank Lampard dans des propos relayés par le Daily Mail. L’intéressé estime donc que l’équipe de France et Didier Deschamps auraient dû libérer N’Golo Kanté avant le deuxième match face à la Turquie. « Je comprends que quand les joueurs sont en sélection, ils doivent être gérés par les équipes nationales. Mais il était tout à fait clair qu’il n’était pas apte à jouer. De notre point de vue, nous aurions voulu qu’il revienne ici pour démarrer un travail spécifique avec lui. Désormais, je vais essayer de mieux communiquer avec les sélectionneurs pour notre bien », a commenté le technicien anglais. Reste à connaître l’avis de Didier Deschamps sur la question...