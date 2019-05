L’idylle entre Eden Hazard et Chelsea aura donc duré sept années. Celle-ci s’est achevée en apothéose par un doublé en finale de Ligue Europa face à Arsenal (4-1). Depuis plusieurs semaines déjà, la rumeur d’un possible départ du Diable Rouge filtrait. On le sait, le Real Madrid et Zinedine Zidane apprécient particulièrement le profil de l’international belge. Les deux clubs négocient ardemment ces dernières heures pour finaliser le transfert de l’ancien Lillois.

Quelques minutes après le sacre européen des Blues, le principal protagoniste a confirmé qu’il avait disputé son dernier match avec le club londonien. « Je pense que c’est un au revoir mais dans le football, vous ne pouvez jamais savoir. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l’ai fait pendant 7 ans dans un des plus grands clubs. Alors peut-être qu’il est temps pour un nouveau challenge, » a ainsi confié Hazard. Le numéro dix de Chelsea a enchaîné en effectuant un bilan de ses sept années londoniennes.

Eden Hazard quitte Chelsea par la grande porte

« J’ai toujours été heureux pendant sept ans, il y a eu quelque hauts, quelques bas aussi mais le plaisir de jouer au foot et toujours là. Comme le plaisir de gagner des trophées. C’est bien pour le club, les fans, tout le monde. » Avant de se projeter sur un avenir qui devrait bien s’écrire du côté du Real Madrid. « Dans les prochains jours ce sera officiel. Je pense que c’était mon dernier match avec Chelsea, maintenant j’attends comme tous le monde (que ce ça soit officiel ndlr). Si c’était mon dernier match je peux dire que j’ai tout donné, » a précisé Hazard au micro de RMC Sport.

Le natif de la Louvière avait expliqué quelques minutes plus tôt à la télévision belge qu’il avait tranché sur son avenir il y a quinze jours. En sept ans, Eden Hazard a gagné deux titres de champion d’Angleterre (2015, 2017), une FA Cup (2018, une Carabao Cup (2015), et une Ligue Europa (2019). Selon la presse espagnole, l’ancien joueur du LOSC pourrait être officiellement présenté par le Real Madrid lundi prochain. Le transfert devrait se finaliser pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros.