Qui avait déjà entendu des critiques au sujet de N’Golo Kanté ? Pas grand-monde tant le petit milieu de terrain français suscite l’adhésion en Angleterre depuis son arrivée à Leicester en 2015. Et pourtant, il a récemment été le sujet d’une polémique outre-Manche, après la défaite de Chelsea sur la pelouse de Tottenham. Il n’y a rien d’infamant à perdre face aux Spurs, mais la prestation de Kanté et surtout son positionnement ont fait jaser.

Installé un cran plus haut que les saisons précédentes, en relayeur, il a laissé sa place de sentinelle à la recrue estivale réclamée par Maurizio Sarri, Jorginho. Les consultants anglais n’ont donc pas manqué de critiquer Sarri sur son utilisation de Kanté, qui était pourtant jugée efficace jusqu’à cette sèche défaite (3-1). L’entraîneur italien avait même inspiré le sélectionneur national Didier Deschamps, qui avait lui aussi installé Kanté en relayeur lors du dernier Pays-Bas-France, sans succès non plus.

Sarri change d’avis sur l’utilisation de Kanté

Interrogé sur le sujet en conférence de presse à la veille de Chelsea-PAOK Salonique en Ligue Europa, l’ancien entraîneur de Naples a livré des mots contradictoires au sujet du milieu français. « Je ne veux pas de Kanté dans cette position (trop haut sur le terrain, ndlr). Lors du dernier match, il a voulu tout résoudre seul après seulement 15 minutes de jeu, mais de la mauvaise manière. Il a perdu sa position, il a trop attaqué aux alentours de la surface adverse. Et je pense que ce n’est pas l’une de ses meilleures caractéristiques. C’était seulement une réaction aux difficultés. »

Sarri semble donc reculer sur ses propres arguments. Et il a poursuivi. « Kanté doit rester près de Jorginho, particulièrement quand le ballon est dans l’autre camp. Cela dépend de l’action. Si le ballon est sur la gauche, nous avons Alonso, Hazard, Kovacic et Barkley, donc dans cette situation il doit rester proche de Jorginho. » N’Golo Kanté va donc visiblement reculer d’un cran au cours des prochaines rencontres. Ce qui ravira ses adorateurs et calmera les consultants anglais.