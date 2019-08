Le 6 juillet dernier, le nouvel entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, envoyait un message fort aux joueurs prêtés la saison dernière par les Blues revenus à Londres. « Tous ceux qui nous rejoindront demain (pour la reprise, ndlr) auront l’occasion de montrer ce qu’ils peuvent faire, leur attitude, leur façon de jouer et de s’entraîner durant cette pré-saison. Je serais idiot de venir ici avec des idées arrêtées. Je veux tirer le meilleur de l’équipe. Tout le monde a une opportunité. Je n’ai aucune idée préconçue à propos de qui que ce soit. J’ai une bonne connaissance de l’équipe mais je dois voir les joueurs au cours du mois prochain ». Un message interprété par beaucoup comme un signal positif pour un certain Michy Batshuayi.

Mais depuis, la donne a changé. Recruté en 2016 pour près de 40 M€, l’attaquant belge n’a pas rencontré le succès escompté à Stamford Bridge. Sous le maillot londonien, l’ancien Marseillais a disputé 32 matches de Premier League et n’a inscrit que 7 buts. Un bilan trop maigre pour ses dirigeants qui l’ont envoyé en prêt au Borussia Dortmund, à Valence et à Crystal Palace. Autant d’expérience qui n’ont pas débouché sur un transfert définitif. Et aujourd’hui, le joueur semble parti pour vivre six mois de galère.

Le Daily Mail indique en effet que le Diable rouge a choisi de rester sur les bords de la Tamise cet été et espère toujours renverser la vapeur. Un choix risqué puisque le tabloïd rappelle que son entraîneur ne compte pas sur lui dans son onze type. L’ancien milieu de terrain préfère s’appuyer sur le jeune Tammy Abraham et l’expérimenté Olivier Giroud. Buteur à deux reprises il y a deux jours avec la réserve de Chelsea contre Liverpool (3-0), Batshuayi fait tout pour se mettre en évidence. Mais à moins d’un an de l’Euro 2020, cette situation ne pourra pas durer. Le média britannique ajoute en effet que s’il ne parvient à faire changer d’avis à Lampard d’ici le mois de janvier, il cherchera une porte de sortie lors du mercato hivernal.

