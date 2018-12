Nouveau choc en Angleterre à l’occasion de cette 16e journée de Premier League. Après Arsenal-Tottenham le week-end dernier ou Manchester United-Arsenal mercredi soir, Chelsea reçoit Manchester City (une rencontre à suivre sur notre site). Invaincus durant les 13 premiers matches, les Blues ont perdu de leur splendeur depuis la reprise. Ils restent seulement sur quatre points pris sur douze possibles. Une reprise en main est attendue, notamment par Maurizio Sarri qui n’a jamais battu Pep Guardiola durant sa carrière.

L’entraîneur italien a de la chance. Pour cette rencontre très attendue face au leader, il dispose de la totalité de son effectif. Ainsi, c’est Kepa qui va jouer dans les buts, derrière une défense à quatre. Azpilicueta et Marcos Alonso devraient prendre les couloirs alors que la paire centrale sera vraisemblablement composée de Rüdiger et David Luiz. Le Brésilien avait cédé sa place durant la semaine à Christensen face à Wolverhampton.

Giroud préféré à Morata ?

Kanté, Jorginho et Barkley sont bien partis pour être alignés ensemble dans le milieu à trois. Une incertitude demeure tout de même autour de la titularisation de l’Anglais puisque la presse anglaise parle aussi de Kovacic et même de Loftus-Cheek dans le onze de départ. Enfin devant, Willian et Hazard devront alimenter l’attaquant qui pourrait être Olivier Giroud, préféré à Alvaro Morata. En face, le leader du championnat doit faire face à deux forfaits de taille puisqu’Agüero et De Bruyne ne sont pas de la partie.

Outre Ederson dans les buts, Guardiola devrait faire confiance à une défense constituée de Walker, Stones, Laporte et Zinchenko, alors que les options Kompany en défense centrale et Delph à gauche existent. Les deux Silva, Bernardo et David, feront sans doute équipe avec Fernandinho dans l’entrejeu. Avec l’absence d’Aguëro, Gabriel Jesus sera aligné en pointe avec les présences de Sterling et Mahrez à ses côtés.