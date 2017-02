Il attendait ça depuis le début de la saison. Mis au ban du côté de Liverpool, où sa relation avec Jürgen Klopp battait de l’aile depuis cet été, Mamadou Sakho (27 ans) a enfin disputé son premier match de Premier League en 2016/17. Le défenseur central, arrivé sous forme de prêt dans les dernières heures du mercato d’hiver, a eu droit à sa première titularisation avec Crystal Palace, contre Middlesbrough, aux côtés de James Tomkins. Une première marquée par un succès (1-0) et une prestation solide, récompensée par un 6/10 par Sky Sports. Le London Evening Standard considère même que, s’il poursuit sur sa lancée, il pourrait bien s’imposer « comme la meilleure recrue hivernale du mercato ». L’international tricolore (28 sélections, 2 réalisations) a partagé son bonheur de retrouver les pelouses de Premier League au micro de SFR Sport. « Je me sens très bien. Cela faisait dix mois que je ne jouais pas, mais je suis resté professionnel. L’équipe avait besoin de se rassurer, des trois points. On a essayé de donner le maximum », a-t-il glissé, évoquant ensuite son adaptation à son nouvel environnement.

« Il y a une très bonne ambiance, c’est important d’avoir un groupe qui vit bien ensemble, c’est ce qui aide à performer », a-t-il glissé. Ses partenaires eux aussi sont déjà conquis, à l’image de Christian Benteke, interrogé par SFR Sport lui aussi. « Je suis content pour Mamad’, il avait à cœur de nous aider à sortir de cette zone de relégation. Il est très sociable, il s’entend bien avec tout le monde », a lancé l’attaquant belge. Un sentiment partagé par le gardien gallois Wayne Henessey. « Il est bien ici, il s’est immédiatement fondu dans notre collectif et sa performance l’a prouvé. Il est calme et serein, c’est comme cela qu’il joue. Il est très solidaire et c’est un mec bien lui aussi », a lancé le portier dans les colonnes du Croydon Advertiser, séduit par le match de son nouveau partenaire contre Boro.

Déjà des regrets à Liverpool

« Nous avons été très solides. Il faut rendre hommage aux quatre de derrière, je trouve qu’ils ont été superbes et ont parfaitement géré Negredo et Gestede, qui est entré et est une autre menace dans les airs. Mais les joueurs ont géré. Je les ai trouvés fantastiques. Normalement, ça prend du temps pour s’adapter, mais le big man s’est parfaitement intégré, comme en témoigne sa performance », a-t-il apprécié. Le manager du club londonien Sam Allardyce lui a également rendu hommage en conférence de presse d’après-match. « Il a livré une grosse performance. C’était son premier match de Premier League cette saison, alors nous avons passé un peu de temps en salle de musculation et il a accepté de faire du travail en plus. Son expérience et sa stature lui ont fait prendre le leadership », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Je n’étais pas sûr qu’il puisse tenir tout le match, mais il l’a fait et nous avons eu bien besoin de lui parce qu’il a repoussé tellement d’attaques, notamment en première période, lorsqu’il a très bien relancé vers les milieux plutôt que de dégager », a-t-il conclu. Solide pour sa première avec les Eagles, l’ancien Parisien donne même déjà des regrets à Liverpool, moins en verve depuis le début de l’année 2017. « Mamadou Sakho impressionne pour ses débuts avec Crystal Palace », lâche par exemple le Liverpool Echo. Toujours sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2020, il donne déjà des regrets à certains supporters d’Anfield, qui le jugent meilleur que Dejan Lovren ou Lucas Leiva... Crystal Palace, qui est sorti de la zone rouge grâce à sa victoire contre Boro en réalisant son premier clean-sheet de la saison en Premier League, se frotte les mains de son choix hivernal.