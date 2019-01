« Très fier d’annoncer que le groupe @Canalplus a remporté l’appel d’offres de la Premier League qui fera son grand retour sur les chaînes @Canalplus dès la saison prochaine #welcomeback #larouetourne », gazouillait fièrement Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal +, le 31 octobre dernier, alors que la chaîne cryptée venait de récupérer les droits de la Premier League après les avoir perdus aux dépens de RMC Sport.

Pour cela, la chaîne avait dû débourser 90 millions d’euros par saison pour les trois prochaines années. Mais finalement, il n’est pas certain, selon les informations du journal L’Équipe, que Canal + diffuse la grande majorité des rencontres et pourrait donc les rétrocéder finalement à RMC Sport, actuel diffuseur du championnat anglais dans l’Hexagone. D’après le quotidien, une demande formelle vient même d’être adressée à la Premier League.

Canal+ aimerait codiffuser la Ligue des Champions aussi

Le but de la manoeuvre serait de codiffuser la quasi-totalité des rencontres et donc d’oublier l’exclusivité. L’information de la demande à la Premier League a été d’ailleurs confirmée au journal sans pour autant expliquer toutes les subtilités. « @canalplus récupère les droits de la PL et fera de nouveau profiter ses abonnés de l’intégralité du championnat. Mais @canalplus ne voit pas l’intérêt de priver les abonnés SFR de la PL et de favoriser l’inflation des prix d’accès au football en France », confirmait de son côté Maxime Saada ce matin sur Twitter.

Seulement les discussions entre RMC Sport et Canal + pourraient ne pas s’arrêter là et seraient envisageables pour les coupes d’Europe (la Ligue Europa et la Ligue des Champions) actuellement diffusées par les chaînes du groupe Altice. Toutefois, dans les deux cas, il faudra voir avec les vendeurs de droits, à savoir la Premier League, mais aussi l’Union européenne des associations de football (UEFA) et rien ne dit que cela sera autorisé. Avec l’arrivée de Mediapro, qui a raflé les droits de la Ligue 1 sur la période 2020-2024 contre un montant d’1,153 milliards d’euros par saison, la grille télévisuelle du football en France ne cesse d’être bouleversée et pourrait donc l’être encore un petit plus l’année prochaine.