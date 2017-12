C’était son défi, l’ultime de 2017. S’il marquait 2 buts face à Southampton ce mardi après-midi à Wembley, Harry Kane devenait le meilleur buteur sur l’année civile. Après 40 minutes de jeu, c’était fait. En s’offrant un doublé en première mi-temps, avant de tripler la mise en deuxième période, l’attaquant anglais atteignait donc les 56 buts inscrits en 2017, toutes compétitions confondues (49 en club et 7 en sélection), en 51 matches disputés. Le voilà donc devant Lionel Messi (54 buts) et le trio Cristiano Ronaldo-Robert Lewandowski-Edinson Cavani (53 buts) au terme d’une année exceptionnelle.

Parfois décrié par les non amoureux du football anglais, Harry Kane a prouvé par sa régularité et son efficacité qu’il fallait le considérer comme un des meilleurs attaquants de la planète. Si l’on se réfère aux chiffres, il est même le meilleur... Avant d’inscrire son 2e but, il avait déjà battu un record : il était devenu le premier joueur à inscrire 37 buts (puis donc 39) en Premier League sur une année, devançant le légendaire Alan Shearer.

Ses statistiques laissent rêveur : en Premier League, il s’est offert 7 doublés, 5 triplés et 1 quadruplé. Ses mois de mai et décembre, en championnat, auront été le plus prolifiques, avec 8 buts inscrits. Le voilà désormais en tête du classement des buteurs de la saison en cours, avec 18 réalisations en 20 journées, après avoir déjà remporté le titre de meilleur buteur en Angleterre la saison passée, avec 29 buts. Plus que jamais une machine à marquer dont l’avenir sera au cœur des débats l’été prochain.