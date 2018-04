Le mois d’avril a été quelque peu compliqué pour Hugo Lloris. Le portier de Tottenham a vécu quelques moments difficiles. Contre Chelsea (1-3, 32e journée de Premier League), le Tricolore a mal lu la trajectoire d’un centre des Blues sur l’ouverture du score d’Alvaro Morata de la tête. Lors de la journée suivante, face à Stoke City (1-2, 33e levée de PL), l’ancien Niçois avait malencontreusement offert un but au Potter Mame Biram Diouf. Deux erreurs sans conséquences sportives pour les Spurs, qui remportaient les deux rencontres. En revanche, contre Manchester City (1-3, 34e journée), il avait concédé un penalty pour une faute plutôt évitable sur Raheem Sterling...

Le doute s’est donc insinué chez les observateurs. Ainsi, ces derniers ont épluché les statistiques et, force est de constater qu’elles offrent une double lecture sur le gardien de but français. D’abord, selon Opta, il est le dernier rempart qui a commis le plus d’erreurs amenant un but adverse, à dix reprises depuis 2015. La moitié de ses erreurs est intervenue lors de rencontre au sommet contre Chelsea, Manchester City et le rival londonien Arsenal. Une donnée qui laisserait entendre que l’ex-Lyonnais serait fragile dans les grands rendez-vous.

Beaucoup d’erreurs depuis 2015...

Toujours d’après Opta, il est également le joueur ayant commis le plus d’erreurs débouchant sur une frappe adverse, à 20 reprises sur les trois dernières saisons. C’est 7 de plus que son dauphin dans ce classement, un certain Petr Cech, et 8 de plus que le troisième, le défenseur de Bournemouth Simon Francis. Pour autant, Sky Sports ne tire pas de conclusion trop hâtive. Le média anglais se souvient notamment de sa prestation XXL sur la pelouse du Santiago Bernabeu en phase de poules de Ligue des Champions (1-1), avec notamment un arrêt marquant face à Karim Benzema.

« Vous avez pu observer qu’Hugo est l’un des meilleurs gardiens du monde », avait même lancé son manager Mauricio Pochettino ce soir-là. L’Argentin l’a choisi comme capitaine car il sait ce dont il est capable. Et si certaines statistiques montrent une certaine fragilité, d’autres laissent entrevoir une donnée fondamentale pour le jeu des siens. Il excelle dans les sorties au pied, aspect essentiel puisque Tottenham a très souvent la possession de balle. Avec 32 interventions de ce genre, il est le deuxième plus performant en PL cette saison, derrière Ederson (Manchester City), considéré comme un joueur de champ de plus dans le onze de Pep Guardiola.

Mais un des meilleurs dans son style

Sur les trois derniers exercices en Angleterre, le Frenchy est celui qui effectue le plus de sorties de ce type : 106, avec un taux de réussite exceptionnel de 96,2 ! Il est aussi celui qui tente le plus de passes dans sa propre moitié de terrain à son poste cette saison, toujours derrière Ederson. Mais, depuis 2015, il en a raté 244, ce qui peut évidemment s’avérer dangereux pour son arrière-garde. On se souvient qu’en équipe de France, son dégagement raté en Suède avait coûté des points précieux dans la course au Mondial en Russie. Sans conséquence finalement.

Mais à quelques mois de cette Coupe du monde, le débat naissant en Angleterre ne trouve pas franchement écho en France. Sélectionné à 96 reprises, capitaine indéboulonnable de Didier Deschamps, il est l’un des tauliers des Bleus. Et dans une équipe tournée vers l’offensive, comme s’annonce la sélection française en Russie, comme l’est Tottenham, il devra redoubler de vigilance, car comme le dit Sky Sports, il est à la fois un gardien de classe et un portier habitué des erreurs. Le prix à payer pour une certaine idée du jeu...