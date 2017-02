Parti à Manchester United pour découvrir un nouveau championnat après ses passages en Eredivisie, en Serie A, en Liga et en Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic n’a pas tardé à s’imposer chez les Red Devils. Meilleur buteur de son club (15 réalisations en 24 matches de Premier League), le Suédois n’en finit plus d’améliorer ses statistiques de choix, que ce soit en championnat ou en coupe d’Europe. Vainqueur de sa double confrontation avec l’AS Saint-Étienne en seizième de finale de Ligue Europa, MU doit en effet sa qualification en grande partie au triplé inscrit par Ibra lors du match aller (3-0).

Devenu indispensable à sa nouvelle équipe, comme il l’était au PSG, le Scandinave est revenu sur la performance mancunienne face aux Verts. « Ça été un match difficile et ils (les Stéphanois, ndlr) ont reçu un gros soutien de la part de leurs supporters. Mais nous avons fait un match solide et nous avons gagné 1-0. Nous nous sommes fait expulser inutilement un de nos joueurs (Eric Bailly, ndlr), mais nous avons gagné », a-t-il déclaré l’issue de la rencontre dans des propos relayés par Aftonbladet.

Ibra souhaite le meilleur au PSG

Heureux de la qualification des siens, Ibra n’a cependant pas échappé à la question qui trottaient dans la tête de nombreux journalistes : qu’a-t-il pensé de l’exploit du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0) ? Lui qui n’a jamais pu battre les Catalans en quart de finale de Ligue des Champions, le Suédois était d’ailleurs souvent pointé du doigt pour son incapacité à faire basculer ces duels en faveur des Rouge-et-Bleu.

Alors, forcément, quand Paris signe un tel résultat après avoir perdu son illustre numéro 10, Ibrahimovic ne peut pas échapper aux comparaisons. Mais pas de rancune pour le néo-Red Devil qui n’a toutefois pas pu s’empêcher de signer une nouvelle punchline. « J’ai vu le match. C’était un bon match. Bien sûr que je veux que du bien au PSG, j’ai fait partie du club. Quand ils gagnent, tout le monde parle de moi, quand ils perdent, on parle de moi aussi, on parlera toujours de moi. » On ne se refait pas !